David à un but de Mbappé

Kylian Mbappé a beau être le meilleur buteur de la Ligue 1, il se fait quand même chauffer les fesses par un Canadien. Il sent le souffle chaud de Jonathan David dans son cou et il pourrait même lire le nom de David devant le sien en fin de semaine.

L’attaquant français a été le roi des buts de la Coupe du monde avec huit frappes payantes. Il domine aussi le classement des buteurs en France avec 13 réussites après 19 rencontres.

Mais Jonathan David ne dérougit pas dans le nord du pays avec 12 buts. Alors, comme un commentateur le mentionnait, il pourrait bien doubler Mbappé au cours du week-end.

Les deux attaquants seront en action dimanche. David et Lille (6e, 10-5-4) seront du côté de Nice tandis que Mbappé et le Paris Saint-Germain (1er, 15-2-2) recevront Reims au Parc des Princes.

Le défi est à peu de choses près similaire dans les deux cas puisque Nice (6-6-7) est 10e avec 25 points, tout comme Reims (5-4-10), qui suit derrière.

David est donc tout juste derrière Mbappé avec 12 buts marqués, ce qui le place à égalité avec Terem Moffi de Lorient.

Ce qui doit toutefois faire un petit velours à l’Ottavien, c’est de constater qu’il devance un certain Neymar au classement des meilleurs buteurs.

Le coéquipier de Mbappé a touché la cible 11 fois cette saison, à égalité avec Wissam Ben Yedder de Monaco et Alexandre Lacazette de Lyon.

Si on regarde quelques lignes plus bas, on trouve le nom de Lionel Messi en 11e place avec huit buts.

David, un jeune homme d’Ottawa, rappelons-le, fait les délices des amateurs de Lille depuis qu’il y est arrivé, en 2020.

Le week-end dernier, un doublé contre Troyes lui a permis de devenir le premier joueur étranger à atteindre le plateau des 40 buts dans un maillot lillois en Ligue 1.

Disons que c’est un beau cadeau qu’il s’est offert puisqu’il célébrait son 23e anniversaire samedi, la veille de cette victoire sans appel de 5 à 1.

David est régulier comme un métronome depuis qu’il a joint Lille. En 2020-2021, il a marqué 13 buts et il en a ajouté 15 autres la saison dernière. Avec déjà 12 réussites et encore la moitié de la saison à disputer, il va assurément connaître sa meilleure année en carrière.

Groupe exclusif

David est mortel autour du but adverse et pas que quand il décoche une de ses frappes puissantes.

Il sait aussi être dangereux balle au pied afin de préparer le terrain pour ses coéquipiers.

Il compte également quatre passes décisives, ce qui le place seul avec Mbappé dans le groupe exclusif des joueurs qui ont été impliqués dans au moins 15 buts lors des trois dernières saisons.

Sur ces belles statistiques, on conseille aux Lillois de profiter de David pendant qu’il est là puisqu’il risque fort de migrer vers un club plus prestigieux dans un transfert au montant indécent dans un avenir plutôt rapproché.

Quand on parle de club prestigieux, il est difficile de trouver mieux que le Manchester United où presque tous les gros noms finissent par passer un jour ou l’autre.

Il paraît que les Red Devils salivent à l’idée de lui mettre la main dessus. Le club anglais aime effectivement les attaquants prolifiques et de haut profil. David est également assez costaud, son physique semblant taillé sur mesure pour la Premier League.

Le principal intéressé a déjà dit qu’il ne savait pas s’il « se voyait ailleurs qu’en Premier League ».

Selon diverses sources, Lille accepterait de se départir de son joueur étoile en retour d’une somme de 50 millions d’euros (72,7 M$ CA).

Marsch dans la tourmente

Crédit photo : Photo AFP

L’ancien entraîneur de l’Impact de Montréal, Jesse Marsch est plongé en pleine tourmente au Leeds United. Son équipe se trouve seulement deux points au-dessus de la zone de relégation de la Premier League et il y a des rumeurs de mutinerie au sein de ses joueurs. Pourtant, il n’y a pas que du noir puisque Leeds a remporté son premier match de FA Cup en six en en battant Cardiff 5 à 2 mercredi. Malgré tout, les doutes subsistent, mais Marsch, avec la détermination qu’on lui connaît, va les combattre. « Mon effectif est uni, mais je sais que c’est difficile pour tout le monde d’être patient et c’est moi qui suis sur la sellette si nous n’obtenons pas de résultat », a dit Marsch après la rencontre. « Ces rumeurs selon lesquelles les joueurs se sont retournés contre moi, c’est une horrible bouillie pour les chats. »

Manchester City la puissante

Il n’y a pas que sur le terrain que Manchester City est efficace. Le club anglais est la première puissance financière en Europe avec un chiffre d’affaires de 731 millions d’euros (1,064 milliard CA) selon une étude du cabinet Deloitte. On retrouve d’ailleurs un trio de clubs anglais dans le top 5 qui comprend également le Real Madrid (713,8 millions d’euros/1,04 milliard $ CA), Liverpool (701,7 millions d’euros/1,023 milliard $ CA), Manchester United (688,6 millions d’euros/1,004 milliard $ CA) et le Paris Saint-Germain (654,2 millions d’euros/953,3 M$ CA). On constate la domination de la Premier League qui occupe 11 des 20 premières places. Chelsea (8e), Tottenham Hotspur (9e), Arsenal (10e), West Ham United (15e), Leicester (17e), Leeds United (18e), Everton (19e) et Newcastle United (20e) sont du Top 20.

Memphis entre Barcelone et Madrid

Il est ici question de Memphis Depay qui devrait changer d’adresse d’ici peu puisque l’attaquant du FC Barcelone devrait prendre le chemin de l’Atlético Madrid. Il y a en effet eu un accord de principe entre les deux clubs plus tôt cette semaine. Il est question d’un frais de transfert de trois millions d’euros, ce qui est une aubaine dans le cas d’un joueur comme Depay, mais comme son contrat vient à échéance dans six mois, le Barça n’était pas en position de force. Il appert que le Néerlandais, qui a amassé 14 buts en 42 matchs à Barcelone, signera une entente de deux ans et demi avec l’Atlético qui sera donc valide jusqu’à la fin de la saison 2025.

Le dopage en cause

Crédit photo : Photo REUTERS

L’ancien membre de l’équipe nationale italienne Dino Baggio a lancé un pavé dans la mare après les décès de Sinisa Mihajlovic (leucémie) et de Gianluca Vialli (cancer du pancréas). Il soutient que le responsable de ces décès prématurés serait un système de dopage généralisé dans les années 1990. « Nous devons revenir sur ce que nous avons pris, nous devons enquêter un peu sur les substances prises pendant ces périodes, a-t-il avancé sur la chaîne TV7. Je ne sais pas si c’est dû à ça, mais il y a toujours eu du dopage. On n’a jamais pris de trucs bizarres parce qu’il y avait un pourcentage qu’il faut respecter. Mais avec le temps, il faut voir si certaines substances sont bonnes ou non, si elles peuvent être éliminées ou elles restent à l’intérieur de l’organisme. J’ai peur aussi, ça arrive à trop de joueurs. Dans mes années, il y avait trop de dopage. »

Moffi en demande

Crédit photo : Photo AFP

Terem Moffi est le second buteur de la Ligue avec 12 buts, à égalité avec Jonathan David. Pas surprenant que l’attaquant nigérian de 23 ans soit courtisé, lui qui porte actuellement les couleurs de Lorient (5e place). Il y a l’Olympique lyonnais qui a tenté le coup, de même que Nice qui a transmis une offre de 20 millions d’euros (29,2 M$ CA), selon L’Équipe. Toujours selon le média français, les offres viennent aussi de l’étranger puisque West Ham United est prêt à allonger 25 millions d’euros (36,4 M$ CA) pour obtenir ses services.

Matchs à surveiller

Ligue 1

Lens vs Troyes et Monaco c. Marseille

Samedi

Lens est second au classement avec

44 points, trois de moins que le Paris Saint-Germain (47) qui a joué deux matchs de plus. Une victoire lui permettrait de chauffer l’arrière des Parisiens. Marseille (42) a deux points de recul sur Lens, une victoire jumelée à une défaite de Lens et c’est la seconde place.

Premier League

Manchester United c. Arsenal

Dimanche

Arsenal est premier au classement

de la Premier League avec 47 points et Man U est troisième avec 39 points. Une victoire resserrerait la course.

Les Gunners sont invaincus en

cinq matchs et Man U n’a pas perdu

à ses six dernières sorties.

La Ligua

Real Madrid c. Athletico Bilbao

Dimanche

Actuellement 8e au classement avec 26 points, Bilbao pourrait faire un joli bond puisque seulement deux points le séparent de l’Atlético Madrid et de la 4e place. Quant au Real (38 points), il pourrait rejoindre Barcelone en tête avec une victoire combinée à un revers catalan.

Serie A

Torino FC c. Fiorentina

Dimanche

Les deux équipes sont sur un pied d’égalité avec 23 points, Torino détenant le 9e rang de la Serie A parce que son différentiel de buts est meilleur que celui de la Fiorentina par un tout petit but. C’est une rencontre serrée qui pourrait marquer un tournant pour les deux clubs.