À VOIR: Derniers moments émouvants pour Bruce Boudreau

Dans ce qui était probablement le dernier match de Bruce Boudreau derrière le banc des Canucks, ses hommes se sont inclinés par la marque de 4-2 devant les Oilers d'Edmonton, samedi au Rogers Arena. Voyez la chaleureuse ovation que les partisans des Canucks lui ont rendu dans la vidéo principale de l'article.

Bien que c'est désormais le secret le moins bien gardé du monde du hockey que l'homme de 68 ans cédera sa place derrière le banc des Canucks prochainement, Boudreau a gardé le sens de l'humour en conférence de presse suite à la défaite des siens. «Je n'ai pas été congédié encore», a-t-il blagué d'entrée de jeu.

Puis, plus nostalgique, il est revenu sur le vibrant hommage et les chants «Bruce, there it is» que les partisans des Canucks lui ont offert. «Tu ne sais jamais quand c'est la fin. Après 50 ans de carrière, tu te dis que c'est peut-être la dernière fois. Alors j'avais besoin de rester et de me dire ''rappelle-toi de ce moment''», a-t-il expliqué.

Les Canucks tiendront une conférence de presse lundi pour vraisemblablement annoncer Rick Tocchet comme nouvel entraîneur-chef de l'équipe. La formation canadienne pointe actuellement au 27e rang de la LNH avec une décevante récolte de 39 points en 46 matchs. Ils sont à 14 points d'une place en séries éliminatoires, et leur capitaine Bo Horvat sera agent libre sans restriction au terme de la présente campagne. Ça va mal à Vancouver.

Les gros canons des Oilers mènent la charge

Sans surprise, ce sont les 97, 29 et 18 des visiteurs qui ont fait le nécessaire pour offrir aux Oilers une sixième victoire consécutive. Connor McDavid a ouvert la marque 86 secondes après la mise en jeu initiale avec son 40e filet de la saison. Rappelons que les Oilers en sont seulement à leur 48e match de la campagne.

Zach Hyman a ensuite redirigé une passe de McDavid derrière Spencer Martin en avantage numérique pour donner une avance de deux buts à son équipe. Il a d'ailleurs connu un fort match, participant à tous les buts des Oilers (1 but, 3 passes), en plus de se voir refuser un but pour obstruction envers le gardien. Voyez les faits saillants de la rencontre ci-bas.

Oilers vs Canucks - 21 janvier 2023 -

Après que Leon Draisaitl ait fait 3-0 en faveur des Oilers au milieu du deuxième vingt, les Canucks ont entamé une remontée grâce à Andrei Kuzmenko qui a profité de l'exécution rapide de Quinn Hughes et d'Elias Pettersson pour s'échapper et inscrire les Canucks au pointage.

En début de troisième, Horvat remporte une mise en jeu face à McDavid. Hughes récupère et remet presqu'immédiatement à J.T. Miller qui avait décroché de sa position d'ailier pour se placer dans le haut de l'enclave. Son tir sur réception, puissant, trompe la vigilance de Skinner.

Les Canucks ne sont jamais parvenu à inscrire le filet qui leur permettait de créer l'égalité, et Ryan Nugent-Hopkins a complété la marque dans un filet désert.

Entre les poteaux, Spencer Martin a stoppé 25 des 28 rondelles dirigées vers lui, tandis que son vis-à-vis Stuart Skinner a effectué 27 arrêts pour mériter sa 13e victoire de la saison.

