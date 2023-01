Sabalenka en 8es pour la troisième fois d'affilée

Aryna Sabalenka, 5e mondiale, a nettement dominé la Belge Elise Mertens (32e) 6-2, 6-3 au troisième tour des Internationaux d'Australie, samedi, et a rejoint pour la troisième fois d'affilée les huitièmes de finale à Melbourne.

«Je joue mieux que l'an dernier et c'est peut-être pour ça que je m'amuse plus», a souligné la Bélarusse de 24 ans, qui affrontera lundi la Suissesse Belinda Bencic (10e) pour tenter de se hisser pour la première fois en quarts de finale du Majeur australien.

Elle a atteint les demi-finales en Grand Chelem à trois reprises (Wimbledon 2021, US Open 2021 et 2022).

Sabalenka n'a pas encore perdu le moindre set non seulement du tournoi mais de l'année, débutée par un titre à Adelaide 1.

«C'est une super statistique, mais je ne m'en préoccupe pas. J'essaye juste de continuer de jouer de mon mieux», a-t-elle affirmé.

Sa prochaine adversaire Bencic reste également sur un titre avant l'Open d'Australie, à Adelaide 2.

Bencic, Pliskova et Vekic passent aussi

Belinda Bencic, 10e mondiale, Karolina Pliskova (31e) et Dona Vekic (64e) se sont aussi qualifiées sans problème pour les huitièmes de finale.

La Suissesse Bencic a battu l'Italienne Camila Giorgi (70e) 6-2, 7-5 et retrouve la deuxième semaine du Majeur australien pour la première fois depuis 2016 où elle avait échoué à se qualifier pour les quarts. Elle a atteint les demi-finales à l'US Open en 2019.

Au prochain tour, elle affrontera la Bélarusee Aryna Sabalenka (5e) ou la Belge Elise Mertens (32e).

La Tchèque Pliskova a éliminé la Russe Varvara Gracheva (97e) 6-4, 6-2. Depuis sa demi-finale à Melbourne en 2019, elle n'y avait plus dépassé le troisième tour. Mais elle a joué la finale de Wimbledon 2021 et les quarts à l'US Open en 2021 et 2022.

Elle tentera de se hisser en quarts en affrontant la Chinoise Shuai Zhang (22e) qui a battu l'Américaine Katie Volynets (113e et issue des qualifications) 6-3, 6-2.

La Croate Vekic a sorti l'Espagnole Nuria Parrizas (75e) 6-2, 6-2. Elle n'a atteint qu'une fois la deuxième semaine à Melbourne, en 2021, mais n'est pas passée en quarts.

Elle tentera de le faire lundi face à une Tchèque, Linda Fruhvirtova (82e) ou Marketa Vondrousova (86e).

Vekic n'a joué qu'un quart de Grand Chelem, à l'US Open en 2019.