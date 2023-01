NFL: Les Eagles sortent le rouleau compresseur

Les Eagles ont paru sans la moindre faiblesse en malmenant les Giants au compte de 38 à 7, obtenant leur billet pour la finale de l'Association nationale sans jamais avoir été ébranlés.

Les Giants avaient impressionné la semaine dernière en première ronde, mais ont vite réalisé que la défense des Eagles n’avait rien à voir avec la passoire des Vikings. Tout, tout, mais vraiment tout a joué en faveur des Eagles.

Ils ont totalement dominé la bataille physique sur les deux fronts. La ligne défensive des Giants, avec Dexter Lawrence, Leonard Williams et Kayvon Thibodeaux, amenait une parcelle d’espoir, mais la ligne à l’attaque des Eagles l’a complètement éliminée du portrait. Le retour du bloqueur Lane Johnson n’a certainement pas nui.

À l’inverse, la ligne offensive des Giants a été rudoyée à maintes reprises. Le bloqueur à droite Evan Neal termine sa première saison, donc il importe d’être indulgent, mais son match a été à l’image de son année recrue : extrêmement difficile. Le quart-arrière Daniel Jones a eu tellement de gazon dans le visage qu’il en a même perdu un verre de contact. Quand on dit que tout va mal...

Les Eagles, qui ont dominé la ligue cette saison avec 70 sacs du quart, en ont ajouté cinq. La tertiaire a aussi fait sa part en limitant Jones à 135 verges.

Monstre à quatre têtes

Le jeu au sol des Giants représentait aussi un point fort de l’équipe, mais l’écart qui s’est rapidement forgé en faveur des Eagles a fait en sorte que Saquon Barkley, l’arme la plus dangereuse de l’attaque, est devenu une arrière-pensée.

Encore une fois, c’est une autre facette du jeu que les Eagles ont sauvagement dominée, eux qui ont terminé la rencontre avec 268 verges par la course. À la demie, ils en avaient déjà amassé 129.

Le plus hallucinant dans cette performance au sol des Eagles, c’est que la frappe est venue de quatre joueurs différents. Miles Sanders a mené la charge avec 90 verges assez tôt dans le match, puis les deux autres porteurs ont ensuite pris le relais dans le massacre. Kenneth Gainwell (12 courses, 112 verges, 1 touché) et Boston Scott (6 courses, 32 verges, 1 touché) ont aussi contribué, tout comme le quart-arrière Jalen Hurts (9 courses, 34 verges, 1 touché). Même les receveurs s’imposent dans cette facette du jeu en étant efficaces au bloc.

Hurts a d’ailleurs dissipé des doutes sur son état de santé, lui qui a terminé la saison avec une blessure à une épaule. Il a gagné seulement 154 verges par la passe, mais a bien paru dans l’ensemble avec des passes de touchés à Dallas Goedert et DeVonta Smith.

Pas de taille

Non, les Eagles n’ont pas de lacune majeure et ils sont très bien dirigés par Nick Sirianni, avec deux coordonnateurs très en demande dans la ligue pour des postes d’entraîneur en chef, en Shane Steichen et Jonathan Gannon.

Pour l’équipe, il s’agira d’une première présence en finale de la conférence nationale depuis 2017, année où ils avaient remporté le Super Bowl.

Plusieurs observateurs en ce moment sont séduits par les 49ers. Les Cowboys ont aussi frappé fort en première ronde. Les Eagles, qui avaient fini la saison de manière peu convaincante et qui étaient en congé au premier tour des séries, ont servi un rappel important face aux Giants. Mieux vaut ne pas les oublier. Ils ont une équipe solide à tous les niveaux et bourrée de profondeur.

Pour leur part, les Giants n’étaient pas de niveau, ce qui ne doit pas faire oublier à quel point ils ont progressé cette saison. Ils ont atteint la deuxième ronde, un an après avoir remporté seulement quatre victoires. C’est un pas admirable, même s’ils n’étaient pas de taille pour les Eagles.

Les étoiles du match

La ligne offensive

Les cinq joueurs de ligne offensive des Eagles mériteraient une étoile. Ils ont été monstrueux sur le jeu au sol et Jalen Hurts a été bien protégé. Le centre Jason Kelce, ainsi que les gardes Isaac Seumalo et Landon Dickerson ont été particulièrement dominants pour maîtriser les gros plaqueurs des Giants.

Haason Reddick

Difficile d’imaginer que Reddick était à ses débuts en Arizona un secondeur sans le moindre impact. Depuis qu’il a vraiment été transformé en chasseur de quarts, il fait des ravages. Il a dérangé Daniel Jones avec 1,5 sac du quart en plus de le frapper trois fois.

James Bradberry

Le demi de coin a excellé toute la saison pour les Eagles et il a continué le travail avec une interception et deux passes rabattues. Pas mal pour un joueur dont les services n’ont pas été retenus l’hiver dernier... par les Giants!