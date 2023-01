Les Raptors ne peuvent arrêter les Celtics

L’absence de Jayson Tatum n’a pas ralenti les Celtics de Boston, qui l’ont emporté par la marque de 106 à 104 face aux Raptors de Toronto, samedi, au Scotiabank Arena.

À égalité avec 2 min 30 s. à écouler au match, Payton Pritchard a réussi un lancer de trois points qui a fait la différence. Les favoris locaux ont été incapables de fournir offensivement, outre un lancer franc réussi par Pascal Siakam, qui a terminé avec 29 points.

Tatum connaît une saison exceptionnelle avec une moyenne de 31,2 points par match, le troisième plus haut total dans la NBA. Il avait inscrit plus de 40 points dans les deux derniers matchs des siens, mais la formation du Massachusetts a tout de même gagné un neuvième match consécutif en son absence. Elle a d’ailleurs subi un autre coup dur en perdant les services de Marcus Smart et Robert Williams au deuxième quart.

Menés 85 à 81 après les trois premiers quarts, les Celtics ont repris la tête avec neuf points sans réplique au début du quatrième quart. Jaylen Brown a conclu la rencontre avec 27 points, tandis que Grant Williams s’est amusé offensivement avec 25 points, un sommet en carrière.

Dans une cause perdante, Gary Trent fils a amassé 22 points. Le Montréalais Chris Boucher s’est contenté de six points et cinq rebonds en 19 minutes de jeu.

Fred VanVleet a été rayé de la formation quelques minutes avant le match en raison de douleurs aux côtes.