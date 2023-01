Patrick Roy signe sa 500e victoire

Patrick Roy est devenu le sixième entraîneur-chef de la LHJMQ à obtenir une 500e victoire, vendredi soir, dans un gain de 5-2 face à l’Océanic à Rimouski.

«Je suis une personne très chanceuse. J’ai eu la chance de diriger de très bonnes équipes, dont celle de cette année. J’ai aussi été épaulé par de très bons adjoints au fil des années, sans oublier Jacques Tanguay qui me permet de travailler dans ce qui me passionne, le hockey», a commenté le pilote des Remparts.

Le fait d’obtenir un 500e gain a incité Patrick Roy à replonger dans ses souvenirs.

«C’est sûr que l’équipe qui a gagné la Coupe Memorial avec les Radulov (Alex), Melançon (Mathieu), Desjardins (Cédrick), Sersen (Thomas) occupe une place spéciale. Même chose pour notre édition actuelle», a ajouté le jubilaire.

L’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, a transmis ses félicitations à son homologue.

«C’est un grand passionné qui est toujours bien préparé. Je le félicite pour sa 500e victoire, mais je ne comprends pas qu’il ne soit pas chez les pros avec sa feuille de route».

Les Remparts ont dominé la première période, mais c’est l’Océanic qui a ouvert la marque sur un deuxième effort de Julien Béland qui a poussé la rondelle entre les jambières du gardien Quentin Miller pour son 20e but de la saison à la suite d’une belle incursion en zone ennemie du défenseur Mathis Gauthier.

La réplique des Remparts est venue moins d’une minute plus tard et deux fois plutôt qu’une. James Malatesta (28e) a lancé dans un filet abandonné après que Justin Robidas eut attiré trois joueurs de l’Océanic, dont le gardien Patrik Hamrla. Une minute plus tard, Pier-Olivier Roy a repéré Théo Rochette seul dans l’enclave qui n’a pas raté sa chance.

Les Remparts se sont imposés en deuxième

L’Océanic a créé l’égalité 2-2 en début de deuxième période par l’entremise de Luka Verreault (13e) en avantage numérique. Les visiteurs ont répliqué avec trois buts sans riposte.

Le Matanais Charle Truchon a battu Patrik Hamrla d’un tir bas. Davis Cooper a fait dévier un tir de Rochette en avantage numérique et Rochette a porté le pointage à 5-2 d’un tir parfait du côté rapproché.

L’Océanic pouvait compter sur le retour au jeu de Spencer Gill qui remplaçait Cory MacGillivray. Jan Sprynar, Jacob Mathieu, Maël St-Denis et Mathys Laurent sont tous blessés.

Les Remparts comptent six blessés, dont leur gardien numéro un William Rousseau et deux défenseurs de premier plan en Evan Nause et Vsevolod Komarov.

Les autres éclopés sont Charles Savoie, Mikaël Huchette et Mathieu Wener.

Les deux mêmes équipes s’affronteront de nouveau dimanche, mais cette fois au Centre Vidéotron de Québec.