Mission accomplie pour Auger-Aliassime!

Cette fois, Félix Auger-Aliassime a appris sa leçon en commençant en force son match de troisième tour aux Internationaux d’Australie, vendredi, à Melbourne.

Porté par son superbe départ, le Québécois a écarté de sa route la 28e tête de série, l’Argentin Francisco Cerundolo, avec une victoire de 6-1, 3-6, 6-1 et 6-4.

Auger-Aliassime a dominé complètement en début de duel, prenant rapidement l’avance 5-0 dans la première manche, qu’il a finalement gagnée par le pointage de 6-1 après à peine 26 minutes de jeu.

Le sixième favori de ce premier tournoi du Grand Chelem de l’année a cependant ralenti dans la deuxième manche, remportée 6-3 par son rival.

Auger-Aliassime a ensuite retrouvé ses moyens, si bien qu’il a encore corrigé Cerundolo 6-1 dans le troisième set.

L’histoire s’est répétée dans le quatrième, malgré quelques soubresauts de Cerundolo.

Il s’agissait de la toute première confrontation entre les deux joueurs.

Auger-Aliassime a rendez-vous au tour suivant avec le vainqueur du duel entre le Britannique Cameron Norrie, 11e tête de série, et le Tchèque Jiri Lehecka, 71e raquette mondiale.

À son précédent match, il y a deux jours, la fierté de L’Ancienne-Lorette avait dû combler un retard de deux manches à zéro pour la deuxième fois de sa carrière, après son premier affrontement à Roland-Garros l’an dernier, pour éviter une élimination hâtive contre le Slovaque Alex Molcan. Les deux joueurs étaient alors restés 3 heures et 2 minutes sur le court.

Et en lever de rideau, 3 heures et 59 minutes lui avaient été nécessaires pour s’imposer devant son compatriote et ami Vasek Pospisil au bout de quatre manches de 1-6, 7-6 (4), 7-6 (3) et 6-3.

L’athlète de 22 ans a connu une saison 2022 mémorable avec quatre titres de l’ATP et un triomphe avec le Canada à la Coupe Davis. Il a atteint les quarts de finale (ou mieux) dans trois tournois du Grand Chelem de suite, entre Wimbledon en 2021 et les Internationaux d’Australie en 2022.