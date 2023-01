Luis Arraez prend la direction de la Floride

Le joueur d’avant-champ étoile Luis Arraez a été échangé des Twins du Minnesota aux Marlins de Miami en retour du lanceur Pablo Lopez et d’espoirs, vendredi.

Âgé de 25 ans, Arraez a été invité au match des étoiles du baseball majeur en 2022, en plus de terminer 13e dans le scrutin pour le joueur par excellence de l’Américaine. Il a conclu la saison avec une moyenne au bâton de ,316, en plus d’avoir inscrit huit circuits et produit 49 points.

Pour sa part, Lopez a fait ses débuts dans le baseball majeur en 2018 et n’a jamais porté un autre uniforme que celui des Marlins. La saison dernière, il a affiché un dossier de 10-10 et une moyenne de points mérités de 3,75 en 32 départs.

Le voltigeur Byron Chourio et l’arrêt-court Jose Salas, deux espoirs de moins de 20 ans, prennent aussi la direction du Minnesota.

La décision d’échanger Arraez, un favori des partisans, a été difficile à prendre pour la formation du Midwest.

«C’est moins facile de faire une telle transaction quand tu sais que tu as un joueur comme Luis, qui était très apprécié et qui travaillait très fort tous les jours, a mentionné le président des opérations de baseball des Twins, Derek Falvey, au réseau ESPN.

«On aurait aimé pouvoir avoir Luis et Pablo dans notre équipe. Mais pour acquérir un joueur qui aura autant d’impact sur notre équipe que Pablo, tu es obligé de donner un joueur de qualité en retour.»