Les blessures du CH ont un impact important chez le Rocket

L’infirmerie du Canadien déborde depuis le début de la saison. Une situation qui a des conséquences importantes sur son club-école de Laval.

Le Tricolore a rappelé d’urgence les attaquants Rafaël Harvey-Pinard et Rem Pitlick, mardi, pour son match contre les Jets de Winnipeg.

Ces deux mouvements de personnel ont privé le Rocket de deux joueurs importants, alors qu’il affrontait les Americans à Rochester, mercredi soir.

C’est la réalité d’une équipe de la Ligue américaine. Les entraîneurs sont conscients qu’ils peuvent se retrouver avec une formation amputée de plusieurs éléments lors d’une soirée donnée.

Jean-François Houle est habitué à vivre avec les aléas des nombreux rappels d’une équipe de la LNH.

«Ce n’est jamais évident comme situation, a-t-il souligné, après l’entraînement matinal de sa formation. S’il y a trois blessés en haut et que tu as aussi trois blessés, ce sont six joueurs que nous devons remplacer dans la Ligue américaine.»

«Le Canadien a beaucoup de blessés, mais nous aussi. C’est pour cette raison que tu fais signer des contrats à deux volets avec les Lions de Trois-Rivières. Ils sont presque tous ici, sauf deux.»

«Ça ressemble à ce que nous avons vécu en janvier 2022. On se prépare comme si Harvey-Pinard et Pitlick ne revenaient pas avec nous.»

Des opportunités

Les blessures donnent la chance à d’autres joueurs de se faire valoir. Houle n’a pas le choix de donner plus de responsabilités à certains attaquants ou défenseurs.

«J’ai donné plus de temps de glace à Olivier Galipeau et à Santino Centorame à la défense pour combler la perte de plusieurs joueurs.»

«À l’attaque, un joueur comme Lucas Condotta est passé d’un quatrième à un deuxième trio. Nate Schnarr, quant à lui, a été muté sur le troisième trio. Il y a aussi des gars des Lions qui tentent de progresser et d’obtenir du temps de glace.»

«Ça donne des opportunités à d’autres joueurs d’évoluer sur les unités spéciales. Ça fait partie de leur apprentissage.»

Poulin très occupé

Avec le rappel de Cayden Primeau par le Canadien, Kevin Poulin s’est retrouvé avec un surplus de travail devant la cage du Rocket. Il a été partant lors des cinq derniers matchs de l’équipe.

«On lui a amené de l’aide avec l’arrivée de Philippe Desrosiers dans les derniers jours, a souligné Houle. On doit tout faire pour gagner des matchs. Il a plus d’expérience que Joe Vrbetic, qui a connu des difficultés avant qu’on le renvoie à Trois-Rivières. Il a besoin de jouer des matchs.»

Si le Rocket souhaite se maintenir dans la course aux séries, il devra connaître du succès de façon constante. Un aspect qui fait défaut depuis le début de la campagne.

«On devra jouer au-dessus de ,500 en deuxième moitié de saison. Ce ne sera pas facile parce que le classement est très serré. Si on joue comme on le fait depuis un mois, nous avons des chances.»

«Toutefois, certains joueurs devront élever leur jeu d’un cran.»