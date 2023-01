Bruins: Patrice Bergeron le guerrier

Moins de 24 heures après avoir reçu une rondelle au visage, Patrice Bergeron, le visage tuméfié, a inscrit le but vainqueur d’une victoire des Bruins de Boston contre les Rangers de New York, jeudi soir. Le capitaine a servi une véritable leçon de courage à tous.

C’est avec de la rougeur sous l’œil droit et une plaie sur ce côté du visage que le Québécois s’est présenté devant les membres des médias après ce gain de 3 à 1. La veille, le tir de David Pastrnak avait dévié sur un défenseur des Islanders de New York avant d’aboutir sous la visière de Bergeron. Malgré cet incident, il était déjà de retour en troisième période.

«Je me sens bien, mais un peu endolori. Je me sentais bien durant le match et je m’en suis sorti», a-t-il confié jeudi.

Les médecins de l’équipe lui ont donné le feu vert après avoir jugé que l’enflure avait été maîtrisée. Tel un guerrier au beau milieu d’une bataille, Bergeron a insisté pour retourner sur la patinoire contre les «Isles».

«Je leur ai dit qu’ils devraient prendre la décision. S’ils me laissaient trancher, c’est sûr que je voulais jouer. Quand on m’a demandé mon avis, j’ai dit que je me sentais assez bien pour jouer», a mentionné le vétéran de 37 ans.

Motivation supplémentaire

Sa présence pour les derniers instants d’un gain de 4 à 1, mercredi soir, a galvanisé les troupes. Le lendemain, contre les Blueshirts, le voir en uniforme constituait non seulement un soulagement, mais une autre dose de motivation.

«Il va jouer malgré vents et marées. Ça te donne envie de défoncer des murs, a expliqué l’attaquant Brad Marchand, mercredi. Il n’avait pas à revenir, il aurait pu facilement s’en aller pour se reposer en vue du prochain match. Ça en dit beaucoup sur la personne qu’il est, comme joueur et comme capitaine.»

«Je voulais seulement m’assurer que tout était sous contrôle au niveau de l’enflure et voir comment j’allais me sentir aujourd’hui [jeudi], a ajouté Bergeron. J’espérais que ça reste gérable. Ça ne m’a pas causé de problème sur la glace.»

Le tout ne l'a d'ailleurs pas empêché d’inscrire le but de la victoire sur un tir parfait dans la lucarne, au deuxième vingt. Il s’agissait de son 78e filet gagnant en carrière, ce qui lui a permis de devancer Phil Esposito au deuxième rang de l’histoire des Bruins à ce chapitre.

Vainqueurs quatre fois de suite, les «Oursons» accueilleront les Sharks de San Jose dimanche, avant de voyager vers Montréal pour y affronter le Canadien, mardi.