Un an plus tard : quelle note pour Kent Hughes?

Entré en poste il y a un an, le directeur général des Canadiens, Kent Hughes, n’a pas mis de temps à se mettre au travail et a procédé à beaucoup de changements afin de remettre l’équipe sur les rails.

Un an plus tard, quelle note sur dix pourrait être attribuée à la besogne de l’homme de hockey québécois?

«Elle est haute, neuf-dix, honnêtement», a lancé l’ancien attaquant du Tricolore Mathieu Perreault, jeudi, à «la Poche bleue le midi».

«Il a réussi à tout virer de bord et repartir vers une reconstruction, tous les gestes qu’il a posés avaient beaucoup de sens et ont amené beaucoup aux Canadiens, a-t-il ajouté. Sa façon de se comporter avec les médias et l’entourage de l’équipe, c’est vraiment un gentleman.»

«Je lui donne une note excellente», a ensuite résumé l’ancien numéro 85, qui a connu les débuts du règne de Hughes, la saison dernière.

St-Louis, le coup fumant

Invité à nommer le meilleur coup réalisé par Hughes depuis son arrivée, Perreault n’a pas hésité.

«L’arrivée de Martin St-Louis», a-t-il répondu.

«Personne ne l’avait vu venir, celle-là, a-t-il poursuivi. Il a amené un coach avec peu d’expérience qui a changé la dynamique complètement, la façon de voir les choses dans l’entourage de l’équipe, avec une vision du hockey incroyable.»

«J’ai adoré ce "move"-là, j’ai pu l’expérimenter, a également mentionné Perreault. Je vois encore ce qu’il apporte.»

