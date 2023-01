Tom Brady et Rob Gronkowski réunis?

Rob Gronkowski croit que son ancien coéquipier Tom Brady pourrait venir le rejoindre à la télévision la saison prochaine.

«J'espère qu'il viendra me rejoindre très bientôt. C'est très amusant à FOX, il y a juste des gens formidables. Nous avons une si bonne équipe dans le studio. On a Michael Strahan, Howie Long et Terry Bradshaw.

«Ce sont des gars formidables à côtoyer», a mentionné l’ancien ailier rapproché au magazine Sports Illustrated.

Il est également convaincu que son ancien quart-arrière serait un très bon commentateur.

«Je ne pense pas que Tom nous rejoindrait en studio, je pense qu'il serait dans la cabine, a-t-il ajouté. Personnellement, je ne suis pas un commentateur ».

Rappelons que «Gronk» a rejoint le réseau américain après avoir joué une douzaine de rencontres en 2021 à sa deuxième saison avec les Buccaneers de Tampa Bay. Ce dernier n’a pas encore officiellement déclaré qu’il prenait sa retraite, mais tout porte à croire qu’il ne reviendra pas sur le terrain comme il l’avait fait en 2020 en rejoignant Brady.