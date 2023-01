Sabalenka vole vers le troisième tour

Aryna Sabalenka, cinquième mondiale, a encore été expéditive pour écarter l'Américaine Shelby Rogers (51e) 6-3, 6-1 en 1h27 et ainsi se qualifier pour le troisième tour de l'Open d'Australie, jeudi à Melbourne.

La Bélarusse de 24 ans a fait parler sa puissance et réussi 32 coups gagnants. Elle affrontera au prochain tour une autre Américaine, Lauren Davis (57e), ou la Belge Elise Mertens (32e).

Elle n'avait mis que 1h09 pour passer l'obstacle Tereza Martincova (74e) au premier tour mardi.

Sabalenka a atteint les 8es de finale lors des deux dernières éditions du Majeur australien, sans aller plus loin. Elle a atteint les demi-finales en Grand Chelem à trois reprises (Wimbledon 2021, US Open 2021 et 2022).