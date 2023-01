Patrick Côté, le Steve Bégin de l'UFC

Cette semaine dans le balado «Femme d’Hockey», Isabelle Ethier reçoit le premier Québécois à avoir combattu dans un événement principal de l’UFC et qui en est aujourd’hui la voix : Patrick Côté.

Il se raconte cette fois sous une nouvelle facette, celle du hockey. Il nous partage son amour pour notre sport national et son histoire avec le hockey. De son admiration pour Patrick Roy, en passant par son opinion sur les combats, des clés du succès pour être un bon athlète et de certaines pistes de réflexion pour promouvoir le hockey féminin.

Une rencontre avec un homme qui ne l’a pas toujours eu facile, mais qui est vraiment motivé à faire la différence. Regardez le balado complet dans la vidéo ci-dessus. Ou écoutez-le ici:

En toute humilité, Côté affirme qu’il n’était pas le plus talentueux, mais qu’il a réussi à faire sa place dans l’UFC grâce à son acharnement.

«J’ai évolué longtemps dans mon sport, mais je n’étais pas destiné à devenir un grand athlète. Je n’étais pas le plus talentueux, mais j’ai quand même réussi à me battre dans un combat de championnat du monde à cause de ma hargne et de mon entêtement. Je suis un travaillant et j’ai la tête dure. Si je me suis rendu dans les plus hauts sommets de mon sport, c’est parce que je me suis déchaîné au travail. C’est ce qui m’a permis de me battre aussi longtemps.»

Comme Steve Bégin

Côté compare son caractère à celui de l’ancien attaquant des Canadiens de Montréal Steve Bégin, qu’il connaît d’ailleurs personnellement.

«Une fois, quelqu’un m’a comparé à un joueur de hockey et je l’ai pris comme un compliment. On m’a déjà comparé à un joueur comme Steve Bégin, que je connais d’ailleurs personnellement. C’est un gars qui a un grand cœur et c’est un travaillant. Ce n’est pas le gars avec le plus de talent, mais il a joué quand même longtemps dans le show. Je me reconnais en lui.»

Le Rimouskois a découvert les arts martiaux mixtes lorsqu’il avait 19 ans et qu’il était enrôlé dans l’armée canadienne. Cette passion l’a mené, en 2004, à faire ses débuts dans l’UFC avec un combat contre Tito Ortiz. D’ailleurs, il est encore à ce jour le Canadien avec le plus de combats de l’UFC à son palmarès (34, dont 23 victoires).

Après une carrière chargée de 15 années, il a surpris tout le monde, même sa famille, lorsqu’il a annoncé sa retraite après sa défaite contre Thiago Alves. Mais cette décision ne s’est pas prise sur un coup de tête. Côté est aujourd’hui propriétaire d’un complexe sportif, conférencier et est même auteur d’un livre, intitulé Tout est possible.

SOMMAIRE DU BALADO :

On parle hockey (03:04)

Retour sur certains moments reliés au hockey:

Comment le hockey est entré dans ta vie?

Quel est ton plus beau souvenir lié au hockey?

Si tu pouvais être un joueur de hockey, tu serais qui?

Quel conseil donnerais-tu au Patrick de 15 ans?

Qu’est-ce que tu penses des combats dans le hockey?

Qu’est-ce qui nourrit ta passion?

Tirs de barrage (11:48)

Segment dans lequel Isabelle pose plusieurs questions à son invité:

Bateau ou moto?

Sucré ou salé?

Ailes de poulet 911 ou poivre et sel marin?

Puissance ou endurance?

Advil ou Tylenol?

Roy ou Brodeur?

Place aux femmes (14:14)

Soulevons les enjeux et la place des femmes dans le sport:

Qu’est-ce qu'on peut faire pour soutenir le hockey féminin?

La passe sur la palette (20:30)

Le hockey, c’est un jeu de passes. La plupart des buts se font grâce à une aide.

Quel a été le moment, la personne ou l’organisation qui a fait une différence dans ta carrière ou dans ta vie?

À quelle personne ou à quel organisme ferais-tu une «passe sur la palette» aujourd’hui?

Échos de vestiaires (25:48)

As-tu une anecdote à nous raconter, un moment inédit que tu voudrais nous partager?

