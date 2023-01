Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu+

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 20 janvier qui en valent le détour.

Tennis : Andy Murray c. Roberto Bautista Agut

En disposant de Thanasi Kokkinakis, au deuxième tour, Murray est devenu le joueur ayant effacé le plus de retard de deux manches de l’histoire de l’ATP (11).

Le Britannique avait aussi eu besoin de cinq manches pour surprendre l’Italien Matteo Berrettini (13e) en lever de rideau de la compétition. Murray est en excellente forme et il devrait s’avérer un adversaire de taille pour Bautista Agut (24e).

Les deux vétérans du circuit se sont affrontés six fois depuis le début de leur carrière, et l’Espagnol a triomphé lors de leurs trois derniers rendez-vous. En 2019, Bautista-Agut avait éliminé Murray en Australie après une chaude lutte de plus de quatre heures.

On s’attend à un autre marathon entre ces deux athlètes d’expérience. Murray fera tout son possible pour poursuivre sur sa lancée et décontenancer Bautista Agut, qui a écarté de peine et de misère le joueur qualifié Brandon Holt.

Prédiction: victoire de Murray en cinq manches - 11,00

Hockey : Penguins de Pittsburgh c. Sénateurs d’Ottawa

Les Penguins traverse une période creuse depuis quelques semaines, ayant une fiche de 3-7 dans les 10 derniers matchs, dont une défaite de 5 à 4 face à ces mêmes Sénateurs, mercredi. Il sera donc intéressant de voir comment ils rebondiront.

De leur côté, les «Sens» sont toujours à la recherche d’une certaine constante avec leurs nouveaux éléments comme Alex DeBrincat et Claude Giroux.

La formation canadienne est actuellement septième dans la section Atlantique et cherche des manières de gagner pour monter dans le classement dans la seconde moitié du calendrier. Les «Pens» sauront toutefois probablement profiter de la frénésie de la foule, eux qui ont remporté 12 matchs à domicile depuis le début de la saison.

Prédiction : Victoire des Penguins de Pittsburgh - 1,66

Hockey : Canucks de Vancouver c. Avalanche du Colorado

Bien que l’Avalanche ne connaisse pas le début de saison espéré, les champions en titre de la coupe Stanley ont tout de même les éléments en place pour faire la différence, dont Mikko Rantanen, qui a déjà inscrit 31 buts depuis le début de la saison.

Son coéquipier Nathan MacKinnon n’a marqué que 13 filets, mais il a amassé 36 mentions d'aide. Ils affrontent pour la cause l’une des pires équipes de la LNH depuis le début de la saison.

Les Canucks tentent de sortir la tête de l’eau après avoir encaissé huit défaites dans les 10 derniers matchs.

Prédiction : Victoire de l'Avalanche du Colorado - 1,65