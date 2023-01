Les joueurs des Canadiens ne comprenaient pas la décision des arbitres d'accorder le premier but du match, en première période, lorsqu'il y avait visiblement un geste d'obstruction sur le gardien Samuel Montembeault.

Sur la séquence, l'attaquant des Panthers de la Floride Matthew Tkachuk était dans le demi-cercle du CH et c'est Sam Reinhart qui en a profité pour ouvrir la marque.

La robustesse était également à l'honneur face aux Panthers et il en a été question dans les échos de vestiaire.

Voici les propos de l'entraîneur-chef Martin St-Louis (en vidéo, ci-dessus) et de ses joueurs :

Martin St-Louis

Sur l'allure du match :

«La première période, on gérait le match. En deuxième, on s’est tiré dans le pied. Côté agressivité, je n'ai pas pensé que c'était un problème. On s'est tenu.»

«En troisième, j’ai aimé comment on a fini le match. On n'est pas par Toronto. C'est notre deuxieme. On ne s'est pas donné une chance.»

Sur le but refusé et la contestation :

«Tu prends toujours une chance et, des fois, tu n'est pas sûr et tu t’as peur de la perdre. Cette fois, je pensais que j’allais la gagner.»

Sur la robustesse :

«Je ne suis pas dans le vestiaire tout le temps. Moi je demande aux "boys" de finir le match et se tenir. Même en première période, il y avait du jeu physique qui a dicté la continuité de ce match-là. On s’attendait un peu à ça.»

Sur le fait de retirer Montembeault

«Je lui ai dit que ce n’était pas de sa faute et que j’allais donner une période à Cayden Primeau.»

Mike Matheson sur la performance de l'équipe

«On était frustré de la manière dont on jouait. C'est difficile quand tu veux vraiment bien jouer avec les meilleures intentions et que ça ne va pas dans la bonne direction.»

Point de presse de Mike Matheson -

Arber Xhekaj sur l'intensité et la robustesse

«[Les arbitres] nous signalaient beaucoup de punitions. Ça nous frustrait. Et leurs joueurs s'en prenaient à nous sans conséquences. On ne le prendra pas, on va se défendre. On laissera tomber les gants s'il le faut.»

«Ça démontre qu’on est une équipe unie. On va se protéger entre nous, en tant que Canadiens de Montréal.»

Point de presse d’Arber Xhekaj -

Joel Edmundson sur l'allure du match

«On vouait offrir aux spectateurs de quoi se mettre sous la dent, en deuxième période, mais on n’a pas été à la hauteur.»

Point de presse de Joel Edmundson -

Nick Suzuki sur le but refusé en première période

«On a essayait de jouer fort contre eux, les décisions n’étaient pas de notre bord. Je ne voyais pas les choses de la même façon.»