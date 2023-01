Matchs des Canadiens dans l’Ouest: découvrez les carnets de route de Marc-André Perreault

De Calgary à Seattle, en passant par Vancouver, le journaliste sportif Marc-André Perreault vous propose de partir à la découverte de grandes villes nord-américaines qui vibrent au rythme du hockey.

À travers ses différents périples, il vous invite à découvrir ses coups de cœur et à entrer dans son quotidien de journaliste sur la route. C’est parti pour un séjour dans l’Ouest!

Calgary

Carnet de route de Marc-André - Calgary -

C’est lors d’un épisode de froid extrême que Marc-André a mis les pieds à Calgary, en Alberta. Petit conseil du journaliste: comme la météo peut être imprévisible dans l’Ouest canadien, prévoyez toujours des vêtements chauds dans votre valise.

En plus d’assister à un match de hockey au Scotiabank Saddledome (la maison des Flames de Calgary), profitez de votre séjour pour visiter le Stampede, où des événements culturels se déroulent tout au long de l’année, en plus de vous offrir un joli panorama sur la ville du haut de la Tour de Calgary.

Et pour terminer votre séjour en beauté, louez une voiture pour partir à la découverte des Rocheuses, situées à environ 1h30 de route. Ce petit road trip vous permettra d’admirer des paysages à couper le souffle et peut-être même de dévaler les pentes des stations de ski de la région.

Vancouver

Carnet de route de Marc-André Perreault: Vancouver -

Vancouver, en Colombie-Britannique, est définitivement une ville sportive avec le BC Place Stadium et le Rogers Arena (la maison des Canucks de Vancouver). Le meilleur conseil de Marc-André est de réserver un vol en matinée pour profiter au maximum de votre première journée à la découverte de la ville.

À votre arrivée, vous pourrez vous rendre au Stanley Park afin de vous offrir un bain de nature, à seulement quelques minutes du centre-ville. Ce grand poumon vert se découvre bien à la course comme à vélo pour profiter de jolis panoramas sur l’eau. Rendez-vous ensuite au marché public de Granville Island pour casser la croûte.

Et si vous souhaitez vous offrir des sensations fortes, le journaliste vous recommande de réserver un tour d’hydravion qui vous permettra d’admirer l’île de Vancouver et la ville de Victoria du haut des airs. Quant aux skieurs, ils se donneront rendez-vous à Whistler, véritable paradis du ski et de la planche à neige en Amérique du Nord.

Seattle

Carnet de route de Marc-André - Seattle -

Marc-André ne s’en cache pas, Seattle, dans l’État de Washington, est l’une de ses villes préférées de la Ligue nationale de hockey en raison de son ambiance animée et de ses nombreux endroits à visiter.

Saviez-vous que la ville possède l’aréna le plus vert de la LNH? Le fameux Climate Pledge Arena (la maison du Kraken de Seattle) se démarque à de multiples niveaux, à commencer par son processus de récupération de l’eau de pluie pour l’entretien de la glace.

Tout au long de votre séjour, vous pourrez vous déplacer facilement en empruntant le tramway qui vous mènera de la célèbre tour Space Needle, qui vous offre une vue spectaculaire sur le Pacifique, au Pike Place Market, un marché de produits frais à l’atmosphère vibrante, sans oublier l’inusité mur de gommes.

À noter que cette ville dynamique est également reconnue pour sa culture du café que vous ne manquerez pas d’explorer en planifiant quelques arrêts chez des torréfacteurs.

Visionnez toutes les vidéos de la série Carnet de route pour suivre le journaliste Marc-André Perreault dans ses aventures.