Les Bruins seuls au monde

Les Bruins de Boston n'ont aucune compétition cette saison dans la LNH. La puissante formation du Massachusetts tentera, ce soir, de poursuivre sa domination en affrontant les Rangers de New York.

La rencontre sera diffusée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 19h.

Avec 35 victoires en 44 matchs et 74 points, les Oursons sont au sommet du classement de la LNH, 12 gros points devant les Hurricanes de la Caroline.

Ils ont remporté leurs trois dernières confrontations et huit de leurs 10 dernières parties.

Leur différentiel de +75 est de loin le meilleur de la ligue, presque le double du deuxième de +40 des Devils du New Jersey.

Avec 57 points, les Rangers, eux, sont troisièmes au classement de la section Métropolitaine.

Le Québécois Alexis Lafrenière a renoué avec le troisième trio des Rangers de New York durant l’entraînement de mercredi et c’est probablement à cet endroit qu’il affrontera les Bruins, puisque son coéquipier Chris Kreider pourrait reprendre le collier.

Celui-ci a raté les trois derniers affrontements des siens en raison d’une blessure au haut du corps, incitant l’instructeur-chef Gerard Gallant à placer Lafrenière à la gauche de Mika Zibanejad et de Kaapo Kakko. Ayant amassé 19 buts et 11 mentions d’aide pour 30 points en 42 sorties cette saison, Kreider se trouvait sur la première ligne au cours de la séance, en plus d’évoluer au sein de la principale unité d’avantage numérique.

Tel que rapporté par le site NHL.com, Gallant s’est dit satisfait de la journée de travail du vétéran à l’entraînement, précisant qu’il avait patiné avec ardeur. Cependant, sa participation au duel face aux Bruins demeure à confirmer.

«Quand des gars comme lui ne figurent pas dans votre formation, vous les manquez réellement, a considéré le pilote. Vous n’avez pas sa vitesse et son habileté à se diriger vers les rondelles. C’est un excellent joueur de notre club.»

Pour revenir à Lafrenière, il a côtoyé Filip Chytil et Barclay Goodrow sur le troisième trio et a pratiqué sur la seconde vague de supériorité numérique.

Les Wings en visite à Vegas

Plus tard en soirée, les Red Wings de Detroit rendront visite aux Golden Knights de Vegas.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 22h.

Les Golden Knights caracolent au sommet du classement de la section Pacifique, avec 58 points.

De leur côté, les Red Wings continuent de descendre au classement, avec 44 points, et sont sixièmes au classement de la section Atlantique. Ils n'ont remporté que trois de leurs 10 derniers matchs.