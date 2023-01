«Je le referais, et de la même manière» - Kent Hughes

Quel est l’avenir des Canadiens de Montréal devant le filet? Qui assurera le rôle de gardien partant dans les années à venir?

Les options concrètes et actuelles sont: Samuel Montembeault, Cayden Primeau, ou encore Jake Allen, bien qu’il soit âgé de 32 ans.

De passage à l’émission JiC jeudi soir, le directeur général du Tricolore Kent Hughes a martelé l’importance de la présence d’un cerbère d’expérience, en occurrence celle de Jake Allen au sein d’un jeune groupe de portiers.

«Jake est très bon et utile au sein de notre vestiaire. Samuel Montembeault bénéficie d’un tel mentor», a fait valoir l’homme de hockey.

En octobre dernier, le grand manitou du Bleu-Blanc-Rouge a octroyé une prolongation de contrat au vétéran gardien.

C’est donc dire qu’Allen touchera un salaire de 3,85 millions $ jusqu’au terme de la saison 2024-2025.

«Je le referais à nouveau. Il n’y a pas beaucoup de gardiens disponibles sur le marché», toujours aux dires de l’ex-agent de joueurs.

Une progression reconnue

Le Québécois Samuel Montembeault fait écarquiller les yeux à travers le circuit Bettman cette saison.

Outre ses 9 victoires, 7 revers et 2 défaites en temps supplémentaire jumelés à une moyenne de buts alloués de 3,05 et un pourcentage d’efficacité de ,912, l’athlète âgé de 26 ans a prouvé qu’il pouvait performer soir après soir, et qu’il avait le potentiel d’atteindre un prochain niveau.

«Samuel connaît une bonne saison. Nous sommes contents de son rendement.»

Une comparaison flatteuse

Ce n’est pas un secret, Kent Hughes apprécie beaucoup Patrice Bergeron. L’actuel dirigeant de la Sainte-Flanelle a représenté le capitaine des Bruins de Boston durant plusieurs années à titre d’agent.

«Je vois beaucoup de similarités entre Nick Suzuki et Patrice Bergeron. Leur caractère est très similaire, tout comme leur façon de mener les troupes», a-t-il admis.

«Patrice a pris plusieurs années pour s’établir comme l’un des meilleurs capitaines, tous sports confondus.»

«Nick est encore très jeune. J’espère qu’il continuera à grandir dans son rôle de capitaine.»

«Dans le cas de Kaiden Guhle, on voit beaucoup de maturité en lui.»

«Kaiden est très jeune. Je ne veux pas en mettre trop sur ses épaules. Mais je vois quelqu’un qui va nous aider à construire une culture comme celles des Bruins de Boston et des Penguins de Pittsburgh.»

En bref

«J’apprends encore comme directeur général. Je suis très chanceux d’avoir des hommes de hockey expérimentés autour de moi. Sans doute qu’ils m’aident à éviter certaines erreurs.»

«Lorsqu’on met la main sur des espoirs et des choix au repêchage, ça prend du temps avant d’établir l’impact qu’ils auront sur le futur de notre équipe.»

«Sean Monahan progresse bien. On ne sait jamais avec les blessures, mais on devrait le revoir sur la glace dans les prochaines semaines.»

Voyez l'entrevue exclusive dans la vidéo principale ci-dessus.