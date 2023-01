Cowboys-49ers: le retour de la rivalité

La rencontre de dimanche prochain entre les Cowboys de Dallas et les 49ers de San Francisco permettra aux amateurs de renouer avec l’une des plus intenses rivalités de la NFL en éliminatoires.

Il s’agira de la neuvième fois que les deux équipes de l'Association nationale croisent le fer dans un match sans lendemain. Voici l’historique des huit affrontements précédents :

- Premier tour, 16 janvier 2022: SF 23 DAL 17

Les deux formations se retrouvent pour une deuxième saison consécutive dans leur quête du trophée Vince-Lombardi. C’est le club californien qui a remporté les honneurs l’an dernier, en contrôlant la partie avec son jeu au sol. Les visages des Niners, notamment en attaque, ont quelque peu changé depuis. Le quart-arrière Brock Perdy se trouve derrière le centre à la place de Jimmy Garoppolo et le porteur de ballon Christian McCaffrey parcourt maintenant le champ arrière. Les Cowboys ont sensiblement les mêmes acteurs, mais ont connu une meilleure saison.

- Championnat de la NFC, 15 janvier 1995: SF 38 DAL 28

Ce match est le dernier d’une série de trois affrontements consécutifs en éliminatoires entre les deux équipes. Chaque fois, le club gagnant a ensuite remporté le Super Bowl. Dans le match de la campagne 1994, les 49ers ont finalement goûté au bonheur de la victoire contre leurs rivaux. L’équipe menée par le quart-arrière Steve Young avait inscrit des touchés des suites d’un revirement au premier quart et filé vers la victoire.

- Championnat de la NFC, 23 janvier 1994: DAL 38 SF 21

Dans ce deuxième opus de ce segment intense de la rivalité, le porteur de ballon des Cowboys Emmitt Smith avait inscrit deux majeurs et ainsi permis à son entraîneur-chef de bien paraitre. Avant la partie, Jimmy Johnson avait fait écarquiller bien des yeux en clamant que son équipe allait l’emporter.

- Championnat de la NFC, 17 janvier 1993: DAL 30 SF 20

Le quart-arrière Troy Aikman a lancé pour 322 verges et deux touchés et la défensive a créé quatre revirements cruciaux pour permettre aux Cowboys d’atteindre le match du Super Bowl XXVII et d’éventuellement remporter le trophée Vince-Lombardi pour une première fois depuis 1977.

- Championnat de la NFC, 10 janvier 1982: SF 28 DAL 27

Les 49ers ont savouré leur première victoire éliminatoire de leur histoire contre les Cowboys pendant ce match, mais ce ne fut pas facile. Il a fallu un moment historique intitulé «The Catch». Avec 51 secondes à faire, le receveur de passes Dwight Clark a conclu une série de 89 verges en mettant ses mains sur une passe de Joe Montana dans la zone payante.

- Premier tour, 12 décembre 1972: DAL 30 SF 28

Insatisfaits du pivot Craig Morton, les Cowboys ont décidé d’envoyer Roger Staubach dans la mêlée au quatrième quart. Cela a permis à l’équipe du Texas d’inscrire 17 points sans réplique et de triompher.

- Championnat de la NFC, 2 janvier 1972: DAL 14 SF 3

La défense des Cowboys a été tout simplement dominante dans ce chapitre de la rivalité. L’unité n’a donné que 61 verges et sol et neuf premiers essais, en plus de réaliser trois interceptions.

- Championnat de la NFC, 3 janvier 1971: DAL 17 SF 10

Pour ce premier rendez-vous entre les deux formations en éliminatoires, c’est aussi la défense des «Boys» qui a été le facteur-clé dans la victoire. Elle a réussi deux interceptions au troisième quart. L’attaque a inscrit des touchés des suites de ces deux larcins. Le demi offensif Duane Thomas a également eu son mot à dire avec 143 verges au sol et des gains de 24 verges via les airs.