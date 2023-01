CH: une revanche à prendre sur les Panthers

Les Panthers de la Floride seront en ville jeudi soir, et le Canadien de Montréal semble dans de meilleures dispositions mentales qu’il y a quelques semaines pour batailler avec les gros chats.

Au beau milieu de son désastreux voyage du temps des Fêtes, le CH avait subi un cuisant revers de 7 à 2 face aux Panthers. Le gardien Samuel Montembeault, qui a repris du poil de la bête cette semaine, traversait alors sa pire séquence de la saison et avait accordé sept buts à l’adversaire en 41 tirs.

Lors de ce bombardement en règle, Aleksander Barkov avait mené les siens avec cinq points, dont un tour du chapeau. Ça va toujours bien pour le capitaine des Panthers, qui a amassé 10 points à ses neuf rencontres en janvier.

Matthew Tkachuk connait également un excellent début d’année 2023 avec 13 points. L’ailier gauche américain avait aussi donné du fil à retordre au Canadien avec deux buts et trois points.

Les Panthers traversent une séquence de hauts et de bas, avec des points à leurs trois derniers duels, mais aussi plusieurs défaites en 2023. Mardi soir contre les Maple Leafs de Toronto, les hommes de Paul Maurice ont échappé deux avances pour finalement s’incliner 5 à 4 en prolongation. L’entraîneur-chef a d’ailleurs eu des remontrances à faire aux officiels québécois Pierre Lambert et François St-Laurent, au terme d’une rencontre où il a jugé l’arbitrage inégal.

Encore Montembeault?

Les trois derniers matchs du Tricolore ont été beaucoup plus convaincants, grâce à de grandes performances de Montembeault, mais aussi un apport des joueurs de soutien. On ne sait toujours pas si l’entraîneur-chef Martin St-Louis enverra le Québécois dans la mêlée pour une sixième fois de suite, mais Jake Allen sera sur la touche pour au moins une semaine encore. Cayden Primeau est l’autre option disponible.

Le Canadien a remporté deux matchs consécutifs – face aux Rangers de New York et les Jets de Winnipeg – et certains joueurs se sont démarqués. Christian Dvorak a fourni trois mentions d’aide pendant cette séquence, Kirby Dach a amassé trois points et Evgenii Dadonov a connu un très rare match de deux buts.

Bien qu’un nombre grandissant d’attaquants se retrouvent à l’infirmerie du côté du Bleu-Blanc-Rouge, il bénéficiera de deux armes importantes en défense dont il avait dû se passer le 29 décembre : David Savard et Michael Matheson.

Avec des munitions en moins, il faudra aussi s’attendre à ce que les jeunes Jesse Ylonen, Rafaël Harvey-Pinard et Rem Pitlick bénéficient de davantage de missions en attaque.