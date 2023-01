Andrey Rublev au 3e tour

Andrey Rublev, sixième mondial, s'est qualifié jeudi pour le troisième tour des Internationaux d'Australie en battant le Finlandais Emil Ruusuvuori (46e), à qui il a cédé une manche avant de le battre 6-2, 6-4, 6-7 (2/7), 6-3.

«J'ai très bien commencé le match, je frappais très bien dans la balle et puis au troisième set j'ai nu perdu ma concentration», a expliqué le Russe de 25 ans qui affrontera au prochain tour le Britannique Dan Evans (30e).

Ce dernier «est l'un des joueurs les plus intelligents du circuit», a souligné Rublev qui se souvient d'avoir perdu leur dernière confrontation, en deux sets secs l'an dernier au Masters 1000 du Canada. Mais au total, les deux joueurs sont à égalité dans leurs duels avec trois victoires chacun.

L'an dernier, Rublev avait été éliminé au troisième tour à Melbourne où il avait atteint les quarts de finale en 2021. Il a également joué les quarts à Roland-Garros (2020 et 2022) et à l'US Open (2017, 2020 et 2022) mais sans jamais parvenir dans le dernier carré. Il n'a jamais dépassé les 8es de finale à Wimbledon.