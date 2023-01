Luguentz Dort remporte un duel de Québécois

Le match entre le Thunder d’Oklahoma City et les Pacers de l’Indiana était très attendu puisqu’il s’agissait du premier duel entre les jeunes étoiles québécoises Luguentz Dort et Bennedict Mathurin.

C’est finalement Dort et le Thunder qui ont eu le dessus en l’emportant 126 à 106 au Paycom Center. Le Montréalais a été le troisième meilleur pointeur des siens avec un double-double de 22 points et 11 rebonds.

Il s’agit du plus haut total de rebonds de sa carrière, et de son deuxième double-double de la saison.

Mathurin n’a pas été en reste malgré la défaite, mais n’a pas pu être décisif. Le jeune homme de 20 ans, de trois ans le cadet de Dort, a conclu avec 13 points et cinq rebonds. Il a mené les Pacers avec trois réussites de la ligne des trois points.

Les deux Québécois ont échangé une chaude poignée de main après la rencontre, troquant ensuite leurs maillots numéro 5 et 00 afin de garder un souvenir de cette soirée spéciale.

Shai Gilgeous-Alexander et Isaiah Joe ont mené la feuille de pointage du côté du Thunder avec 23 points chacun. La formation de l’Oklahoma a été particulièrement dominante aux premier et troisième quarts avec respectivement 36 et 42 points.

Les Pacers (23-23) affronteront les Nuggets de Denver vendredi, tandis que le Thunder (22-23) se mesurera aux Kings de Sacramento le même jour. Un seul autre duel de saison régulière est prévu entre Dort et Mathurin d’ici la fin de la campagne, soit le 31 mars, en Indiana.