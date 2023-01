CH: Kent Hughes prend la parole

Embauché à titre de directeur général du Canadien de Montréal il y a exactement un an, Kent Hughes aura l’occasion de présenter son bilan de la première moitié de saison mercredi midi en conférence de presse à Brossard.

Ayant donc pris les commandes le 18 janvier 2022, Hughes discutera avec les journalistes après l’entraînement de l’équipe qui connaît de bons moments ces jours-ci. Le Tricolore a signé mardi un gain de 4 à 1 aux dépens des Jets de Winnipeg, meneurs de la section Centrale. La formation montréalaise a remporté un deuxième affrontement consécutif, ce qu’elle avait été incapable d’accomplir depuis les 23 et 25 novembre.

Le point de presse sera diffusé au TVASports.ca, dès 12h30.

Toutefois, le DG devrait être questionné sur ses intentions en prévision de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey; celle-ci est fixée au 3 mars et le Bleu-Blanc-Rouge risque bien de jouer un rôle de vendeur. Le club occupe le 15e rang de l’Association de l’Est et les probabilités de qualification en séries sont faibles. Les nombreuses blessures touchant l’effectif – Jake Evans, Juraj Slafkovsky, Jake Allen, Joel Armia et Brendan Gallagher faisant partie des hockeyeurs sur la touche – constitueront également un sujet abordé par les médias.

Pour ce qui est des joueurs, ils disputeront face aux Panthers de la Floride, jeudi, le deuxième d’une séquence de matchs à domicile.