La situation des nombreux blessés chez les Canadiens a été adressée au DG Kent Hughes, mercredi, qui n’a pas caché qu’il y avait bel et bien place à amélioration à cet égard.

Pour notre informateur Renaud Lavoie, il faut non seulement que les choses changent, mais qu’elles le fassent vite.

«On est vraiment à la croisée des chemins. Kent Hughes et Jeff Gorton doivent se dire qu’il faut absolument faire quelque chose pour arrêter l’hécatombe. C’est 14 joueurs depuis le début de la saison qui sont passés par l’infirmerie. L’an dernier c’était 20. Ce n’est pas acceptable ce qui se passe, en ce moment. Le CH doit trouver une solution.»

Pour appuyer ses dires, Renaud a cité en exemple le cas Sean Monahan, sur la touche depuis déjà très longtemps.

«Il avait un pied cassé. Mais ce n’est pas pour ça qu’il est absent présentement. C’est parce qu’il a joué avec cette blessure, donc la hanche et l’aine ont compensé. Alors au lieu de s’être absenté deux semaines, on est rendu à six! Et ce n’est pas fini! On nous dit qu’il est près d’un retour. Mais on nous dit ça depuis deux semaines!»

Voyez le segment complet en vidéo principale.