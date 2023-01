Alexia Aubin, la double championne du monde

La hockeyeuse de Lévis Alexia Aubin est encore sur un nuage, trois jours après avoir remporté le Championnat du monde de hockey féminin des moins de 18 ans avec l’équipe canadienne.

La talentueuse attaquante a amassé trois points en cinq parties, dont deux buts lors de la finale contre la Suède. Cette victoire de 10 à 0 permettait à l’unifolié de défendre son titre. Le Canada avait aussi remporté l’or en juin dernier, quand l’édition 2022 de la compétition a été tenue au Wisconsin.

Aubin était également de l’équipe championne cet été. Questionnée à savoir lequel de ses championnats l’a marquée le plus, la jeune femme de 17 ans n’a pas hésité à nommer la première de ses conquêtes.

«J’étais plus jeune et c’était ma première fois avec Hockey Canada. En plus, le groupe était spécial. J’étais la plus jeune de l’équipe et on m’a super bien intégrée», a raconté Aubin mercredi, lors d’un entretien avec TVA Nouvelles.

Devant les siens

Le plus récent Championnat du monde des moins de 18 ans s’est déroulé en Suède, où devait initialement avoir lieu l’édition précédente. La COVID-19 avait toutefois forcé les organisateurs à revoir la donne, déplacer et reprogrammer le tournoi.

La famille d’Aubin a fait le voyage pour soutenir la Lévisienne. Elle a ainsi pu faire l’étendue de ses capacités devant ses parents, sa sœur et même sa grand-mère.

«Nous ne sommes pas de grands voyageurs, notre famille, et je voyage juste à cause du hockey, donc c’est souvent au Canada et aux États-Unis. Là, c’était en Europe et c’était vraiment le fun, la Suède», a raconté Aubin.

L’athlète de 5 pi 7 po n’aura que très peu de temps pour savourer son récent triomphe, puisqu’elle aura beaucoup de pain sur la planche dans les prochains mois. En effet, Aubin participera aux Jeux du Canada, terminera son parcours avec les Spartans du Collègue Stanstead et effectuera ses débuts à l'Université Colgate.