Une prédiction surprenante concernant Caufield

Auteur de 26 buts en 45 matchs, Cole Caufield marque au rythme d’une saison de 47 buts...et peut-être même plus.

«Pour moi le plateau des 40 buts n’est même pas une question s’il reste en santé, a mentionné Marc-André Perreault lors de son passage au podcast La Dose. Pour moi la question c’est de savoir s’il atteindra le plateau de 50 dès cette année.»

Interrogé par l’animateur à savoir s’il été vraiment sérieux, le journaliste est revenu à la charge : «je persiste et je signe, en ce moment on regarde plus pour 50 que 40».

Rappelons que le dernier marqueur de 50 buts chez le Tricolore est Stéphane Richer (saison 1989-90). Vincent Damphousse est quant à lui le dernier marqueur de 40 buts (1993-94).