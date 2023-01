Une belle attention de Mme Béliveau pour P.K. Subban

Même après son départ de Montréal, P.K. Subban a toujours exprimé une grande affection envers la femme de Jean Béliveau, Élise. Quelques jours après son grand retour dans la métropole québécoise, le flamboyant ex-défenseur a eu droit à un moment privilégié avec sa grande amie.

«Je sais qu’elle n’a pas pu être présente pour cette cérémonie, mais je pense fort à elle», avait indiqué Subban au sujet de Mme Béliveau, jeudi dernier, lors de l’hommage qui lui a été réservé en marge du duel entre le Canadien et les Predators de Nashville.

Quelques jours plus tard, le nouveau retraité a reçu des cadeaux de la part de la femme du défunt légendaire numéro 4 du CH: une toile de Subban en action dans l’uniforme du Tricolore, et un portrait de Jean Béliveau.

Dans une publication Instagram, on peut notamment voir Subban et Mme Béliveau prendre un «shooter» et s'enlacer.