Les Panthers remontent la pente

Plusieurs partisans des Canadiens de Montréal espèrent une débandade des Panthers de la Floride d'ici la fin de la saison. Toutefois, la formation floridienne a récemment repris du galon et affrontera, ce soir, les Maple Leafs de Toronto.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 19h.

Les Panthers ont remporté leurs deux derniers matchs et six de leurs 10 derniers duels. Ils pointent au cinquième rang du classement de la section Atlantique, avec 46 points, deux devant les Sabres de Buffalo et trois devant les Red Wings de Detroit.

Si les fans du Tricolore espèrent voir les Panhters échouer en 2022-2023, c'est que le Bleu-Blanc-Rouge possède le choix de 1er tour de l'équipe au prochain repêchage.

De leur côté, les Maple Leafs ont perdu leurs deux dernières rencontres, mais sont tout de même au deuxième rang du classement de la section Atlantique, avec 59 points, deux points petits devant le Lightning de Tampa Bay.

Le Kraken repart sur des nouvelles bases

Puis, en soirée, le Kraken de Seattle, qui a vu sa séquence de huit victoires prendre fin, la veille, affrontera les Oilers d'Edmonton.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 22h.

Le Kraken est toujours deuxième au classement de la section Pacifique, avec 56 points, alors que les Oilers sont quatrièmes de cette même section, avec 51 points.

Les Oilers ont remporté leurs trois derniers matchs.