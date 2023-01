Les Cowboys ont encore confiance en leur botteur

Même si Brett Maher a offert une des pires performances de l’histoire de la NFL pour un botteur dans un match éliminatoire, les Cowboys de Dallas lui feront confiance lors de leur prochain duel.

Maher aurait facilement pu coûter la victoire à l’équipe texane, qui l’a finalement emporté 31 à 14 face aux Buccaneers de Tampa Bay. Il est devenu le premier joueur depuis 1932 à rater quatre transformations d’un point en un match.

Le coordonnateur des unités spéciales Josh Fassel a toutefois été catégorique, lorsqu’on lui a demandé si Maher demeurait l’homme de confiance des Cowboys.

«Sans aucun doute, a-t-il dit au réseau ESPN. Si ce n’est que de moi, absolument.»

«La chose la plus importante pour Brett est de nous assurer qu’il suive un bon plan, a quant à lui expliqué l’entraîneur-chef Mike McCarthy. Il faut juste être sûr qu’il est prêt.»

On peut comprendre pourquoi les Cowboys hésitent à jeter l’éponge avec leur botteur. Il n’a raté que trois de ses 53 transformations en saison régulière. Maher en est à sa troisième campagne avec l’équipe de Dallas, lui qui est passé par l’organisation des Saints de La Nouvelle-Orléans en 2021.

«La chose la plus importante pour lui est d’oublier le dernier match, a enchaîné Fassel. Nous avons adressé la situation sur le plan mental et physique.

«Je crois que cette semaine, il va reprendre confiance juste en s’entraînant. Il souffrira mentalement tant et aussi longtemps qu’il pourra suer et botter à nouveau. Il n’y a aucun remède plus efficace qu'un entraînement. Je suis optimiste qu’un homme professionnel et engagé comme lui sera en mesure de rebondir.»

Les Cowboys affronteront les 49ers à San Francisco, dimanche.