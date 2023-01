Dubois à Montréal : «ce n'est jamais passé proche»

Les Canadiens de Montréal et les Jets de Winnipeg ont bel et bien discuté d'une possible transaction impliquant l'attaquant Pierre-Luc Dubois l'été dernier, mais les deux directeurs généraux n'ont jamais été près d'une entente.

«Ce n'est jamais passé proche qu'il se retrouve avec les Canadiens, a indiqué Renaud Lavoie, mardi, à JiC. Ce n'est pas parce que les Canadiens ne voulaient pas, bien au contraire, mais c'est surtout que du côté des Jets, on n'aimait pas les offres qui étaient sur la table.

«Et pour les Canadiens, à ce moment-là, on n'avait pas l'intention de se "déshabiller, il n'était pas question d'échanger un jeune joueur de l'organisation. Cette transaction a donc avorté et Kirby Dach a été échangé des Blackhawks aux Canadiens quelques heures plus tard.

Cela dit, il serait toujours possible de voir Dubois enfiler l'uniforme du Tricolore dans un avenir rapproché.

«Est-ce que ça veut dire que dossier est clos? Absolument pas, a poursuivi Lavoie. Pat Brisson a été très clair : Pierre-Luc veut jouer pour les Canadiens.

«Et les Canadiens, eux, le savent et ne ferment aucunement la porte. Si on met une probabilité, je dirais qu'aujourd'hui, elle n'est pas de plus que 50%.»

Lors de sa chronique, Renaud Lavoie a également expliqué pourquoi Sean Monahan s'est retrouvé sur la liste des blessés à long terme.

