À VOIR | Deux «mal-aimés» s'affirment et mènent le CH

Si on vous avait dit, avant le match Jets-Canadiens, qu’Evgenii Dadonov et Mike Hoffman animeraient le spectacle en offensive et propulseraient le CH en avance au pointage, nous auriez-vous cru?

En fait, nous n’aurions probablement même pas osé y aller d’une prédiction du genre, tellement les chances de la voir se matérialiser étaient faibles!

Il faut dire qu’à 19h mardi, Dadonov et Hoffman totalisaient... neuf buts en 65 matchs à eux deux, dont sept étaient l’œuvre d’Hoffman lui-même. Ce dernier ne comptait toutefois qu’un seul filet à ses 12 (!) derniers duels.

Pourtant, les no 68 et 63 ont bel et bien été les artisans d’une deuxième période à tout casser contre Winnipeg, marquant trois buts (dont deux de Dadonov) en moins de six minutes!

C’est à voir en vidéo principale.