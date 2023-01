Pierre-Luc Dubois : une séparation bénéfique

Ainsi va Pierre-Luc Dubois, ainsi vont les Jets de Winnipeg. C’est une expression qui cadre bien avec la saison que connaît actuellement l’attaquant québécois.

Dubois a connu une première moitié de saison exceptionnelle avec 49 points, dont 20 buts, en 44 rencontres. Il présente également un différentiel de +9.

Sa contribution permet aux Jets de Winnipeg d’être au premier rang de la section Centrale devant les Stars de Dallas. Le Québécois ne peut pas demander mieux comme scénario, alors qu’il sera à la recherche d’un nouveau contrat au terme de la présente campagne.

Lorsqu’on lui a posé la question, on a senti un certain malaise chez lui. C’est normal. Il ne veut pas que sa situation contractuelle vienne le déranger au cours de son excellente saison.

«Lorsqu’un joueur a 17 ans et qu’il arrive à son année de repêchage, on dit que c’est la plus grosse saison de sa vie, a-t-il expliqué. Toutes les saisons sont importantes.

«Que j’aie un contrat d’une saison ou de huit ans, j’ai un objectif et c’est de remporter la coupe Stanley. C’est une saison comme les autres pour moi.»

De la constance

Depuis le début de sa carrière, Dubois est à la recherche de cette fameuse constance qui est si difficile à obtenir. Cette saison, elle est au rendez-vous.

À moins d’une blessure majeure, il devrait surpasser son sommet de 61 points enregistré à sa deuxième saison avec les Blue Jackets de Columbus. Le principal intéressé a des objectifs encore plus élevés.

«Je veux toujours devenir un meilleur joueur, a mentionné Dubois. Je sais à quel niveau je peux jouer et le joueur que je pense que je peux devenir.

«Je ne me fixe aucune limite. Mon but est d’être performant pendant 82 matchs. 82 matchs, c’est long. Ce n’est pas facile être constant.

«Par contre, cette saison, j’ai passé à une autre étape de ma constance. Peu importe comment je me sens, j’essaie de trouver une façon d’aider mon équipe à gagner tous les soirs. J’ai fait un pas dans la bonne direction à ce niveau.»

Séparation bénéfique

Lors du passage du Canadien à Winnipeg en novembre dernier, l’entraîneur-chef Rick Bowness avait pris la décision de séparer le duo de Dubois et Kyle Connor.

À ce moment-là, Connor peinait à trouver le fond du filet et Bowness cherchait une façon de le relancer. Il faut croire que l’entraîneur avait vu juste. Dubois et Connor sont de retour ensemble et ils fonctionnent à plein régime. Nikolaj Ehlers enrichit le duo.

«Un joueur de centre doit pouvoir aider tout le monde qui est sur la glace que ce soit des défenseurs ou des ailiers avec qui je n’ai jamais joué», a mentionné Dubois.

Une chose est sûre : s’il continue de jouer de la même façon, il fera taire ses détracteurs. Les Jets pourront aspirer aux grands honneurs et son prochain contrat sera faramineux.

Donner au suivant dans sa région natale

Même s’il ne réside plus de façon permanente dans le Bas-Saint-Laurent, Pierre-Luc Dubois est encore attaché à son coin de pays. Il l’a prouvé lundi en lançant sa fondation pour venir en aide aux jeunes défavorisés de sa région.

En résumé, il prend le relais de la Fondation Vincent Lecavalier, qui a amassé plus d’un million $ au cours des 20 dernières années. Celle de Dubois aurait pu être lancée en mars 2020, mais la pandémie a frappé de plein fouet. Des dons et des commanditaires financeront notamment l’achat d’équipements de hockey qui seront prêtés aux jeunes dans le besoin.

«Quand j’habitais à Rimouski, j’ai eu la chance de participer au tournoi de Vincent Lecavalier. C’était un de mes joueurs préférés, a raconté Pierre-Luc Dubois. J’ai appris à connaître le tournoi, mais aussi à quel point Vincent était une bonne personne et qu’il avait une bonne influence. Ça m’a aidé tout au long de ma vie.»

Pour le président de la Fondation, René Gagnon, Dubois était l’ambassadeur parfait.

«Il est un excellent communicateur, a-t-il souligné. Il veut s’engager et il s’informe sur nos développements. Il demande toujours ce qu’il peut faire de plus. C’est un exemple de persévérance qui a toujours travaillé de façon acharnée. C’est très précieux d’avoir une personne de cette qualité.»

Trouver la bonne façon

Depuis quelques années, Dubois cherchait une façon de redonner à sa communauté. Il ne savait pas trop sous quelle forme il pourrait le faire.

«Le hockey, je sais à quel point ça peut donner le sourire aux enfants, a-t-il ajouté. Je sais aussi à quel point ça peut être dispendieux.

«Ça peut être compliqué de jouer dans le hockey organisé pour des jeunes défavorisés.»

Il se souvient des longues soirées passées à la patinoire extérieure du parc Arthur-Buies, à Rimouski. Il en conserve d’excellents souvenirs.

«J’ai tellement passé de soirées à cet endroit. On jouait pendant des heures. J’arrivais en autobus à 17 h, je mangeais et à 17 h 30, j’étais sur la glace avec mes amis.

«Je jouais avec des jeunes défavorisés. Certains arrivaient avec de vieux bâtons de bois. L’affaire que j’aimais le plus, c’est que tous les jeunes repartaient de la patinoire avec le sourire aux lèvres.

«Le hockey peut amener tellement de choses. Le but de ma fondation sera d’aider le plus de jeunes possible.»

La première activité de la Fondation Pierre-Luc Dubois sera le tournoi de golf, le 13 juillet prochain, au Club de Golf Bic, à Rimouski.