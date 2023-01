Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 17 janvier qui en valent le détour.

Hockey : Kraken de Seattle c. Oilers d’Edmonton

En raison d’une première moitié de campagne en demi-teinte, les Oilers n’ont plus droit à l’erreur. Détenteurs du dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest, les hommes de Jay Woodcroft ont remporté leurs trois derniers matchs, tous contre des rivaux de section. Lors de ces trois duels, ils ont inscrit 17 buts et n’en ont accordé que six. Le Kraken a vu sa séquence de huit victoires être freinée par le Lightning de Tampa Bay, lundi, et devra disputer un deuxième duel en 24 heures contre des Oilers reposés. Gare à Connor McDavid, qui n’a pas encore connu un match sans point en 2023, et à Leon Draisaitl, auteur de six points à ses trois derniers duels. Les gros canons de l’équipe albertaine seront tout de même opposés à un des gardiens les plus fumants du circuit Bettman, Martin Jones.

Prédiction: Victoire des Oilers d’Edmonton - 1,60

Tennis : Taro Daniel c. Daniel Shapovalov

Le flamboyant tennisman canadien a nécessité quatre manches pour défaire le Serbe Dusan Lajovic au premier tour des Internationaux d’Australie. Même s’il a peiné à placer sa première balle de service en jeu, Shapovalov a joué avec aplomb et n’a pas paniqué face à un adversaire expérimenté. Le jeune Ontarien en sera maintenant à un troisième duel en carrière face à Daniel, 94e raquette mondiale. En 2022, à Dubai, «Shapo» avait été expéditif en se débarrassant de l’Américain en moins d’une heure 30 minutes. Trois ans plus tôt, à Melbourne, il avait encore une fois balayé Daniel. Ce dernier a peiné à écarter le Mexicain Ernesto Escobedo (313e) au premier tour. On voit mal comment il pourrait donner du fil à retordre à Shapovalov.

Prédiction: Victoire de Denis Shapovalov en trois manches - 2,01

Tennis : Bianca Andreescu c. Cristina Bucsa

La fierté de Mississauga, qui occupe désormais le 42e échelon mondial, est pressentie comme la grande favorite face à l’Espagnole (100e), qui n’a jamais franchi la ronde des 64 dans un tournoi du Grand Chelem. Andreescu a fait très bonne figure au premier tour en disposant de la 25e tête de série, Marie Bouzkova, en deux manches. Elle devra toutefois vaincre ses démons pour accéder à la prochaine ronde : elle n’a jamais atteint le troisième tour d’un autre tournoi majeur que les Internationaux des États-Unis. Enfin en bonne santé, elle aura accès à tout son arsenal pour être expéditive face à Bucsa. Andreescu a toutefois la mauvaise habitude de se mettre des bâtons dans les roues et de se compliquer la tâche face à des adversaires moins bien nanties. Elle devrait prolonger son séjour en Australie, mais non sans peine.

Prédiction: Victoire de Bianca Andreescu en trois manches - 4,20