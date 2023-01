«Odjick était tout un personnage!»

Simon Gagné n’oubliera jamais l’apport de Gino Odjick à ses débuts dans la LNH.

Notre collaborateur ne garde que de bons souvenirs de son ancien coéquipier, qui est décédé à la suite d’une crise cardiaque subie dimanche à l’âge de 52 ans.

«C’est une journée triste pour le monde du hockey. J’ai été très triste d’apprendre la nouvelle. J’aimerais offrir mes sympathies à sa famille et à ses proches», a dit Gagné dans sa chronique à l’émission «La Poche bleue le midi», lundi, sur les ondes de TVA Sports (à voir dans la vidéo ci-dessus).

Les deux attaquants québécois se sont connus en 1999 alors que Gagné disputait sa toute première saison dans la LNH avec les Flyers de Philadelphie. De son côté, Odjick était déjà un joueur bien établi et respecté, lui qui en était à sa 10e année.

«J’ai eu la chance de le côtoyer avec les Flyers à ma première saison. J’ai adoré le côtoyer. Il m’a beaucoup aidé. Et il était toujours là pour nous protéger sur la glace.»

Gagné a aussi vanté les qualités humaines de l’ancienne terreur sur patins.

«C’était une super bonne personne et tout un personnage. C’était un philosophe. Il en sortait toujours des bonnes. J’ai tellement de belles histoires sur lui.»

Natif de la réserve algonquine Kitigan Zibi Anishinabeg, près de Maniwaki, l’ex-homme fort des Canucks de Vancouver, des Islanders de New York, des Flyers et des Canadiens a réalisé un long parcours dans le hockey. Il a récolté 137 points, dont 64 buts, et écopé de 2567 minutes de pénalité en 605 matchs entre 1990-1991 et 2001-2002.