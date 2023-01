NCAA: un athlète d’Alabama arrêté pour meurtre qualifié

Le joueur de basketball de l’Université de l’Alabama Darius Miles a été arrêté à Tuscaloosa, dimanche, lui qui est accusé d’avoir assassiné une femme de 23 ans.

Âgé de 21 ans, Miles a été appréhendé en raison de son implication dans une fusillade près de son campus universitaire qui a mené à la mort de la jeune femme Jamea Harris. Un autre homme, Micheal Lynn Davis, a aussi été accusé de meurtre qualifié dans cette affaire.

Selon des informations rapportées par le réseau ESPN, la victime a été atteinte par des coups de feu alors qu’elle se trouvait à bord d’un véhicule à proximité du stade Bryant-Denny.

Le Crimson Tide de l’Alabama, équipe pour laquelle il évoluait en tant qu’ailier, n’a pas attendu pour couper les ponts avec le natif de Washington.

L'entraîneur-chef Nate Oats a d'ailleurs rapidement réagi à cette triste nouvelle.

«Je veux tout d’abord offrir nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Jamea Harris, une jeune femme, une mère et une fille qui a perdu la vie trop tôt à la suite d’un acte insensé, s’est-il désolé. C’est une situation extrêmement triste.»

Autant sur le plan humain que basketball, Miles ne représente pas une grande perte pour le Crimson Tide. À sa troisième saison, il n’a disputé que six matchs, maintenant une moyenne de points par match de 1,5.