Fantasy TVA Sports: le Kraken en mode attaque

En regardant la formation du Kraken de Seattle sur papier, rien ne laissait présager une telle saison 2022-2023. Ce qu’ils ont pu nous berner!

En effet, la formation de Seattle a remporté ses huit derniers duels et les joueurs de l’équipe roulent à un rythme d’enfer.

Pour vous inscrire à la Ligue Fantasy TVA Sports, c'est par ici.

Martin Jones a d’ailleurs été le joueur le plus productif de la dernière semaine, avec huit points, grâce à trois victoires et deux jeux blancs. Il a surtout remporté ses sept derniers départs.

Même s’il n’y a aucune super-vedette, l’offensive est bien repartie entre des joueurs comme Mathew Beniers, Andre Burakovsky, Jordan Eberle, Jarred McCann, Yanni Gourde et compagnie.

Avec 158 buts marqués cette saison, le Kraken est la quatrième meilleure offensive de la LNH. L'équipe est au deuxième rang du classement de la section Pacfique, tout juste derrière les Golden Knights.

Retour sur la semaine 14

Bravo à Jeremy Masson Clément pour sa victoire cette semaine, avec 78 points. La sélection d’Andrei Vasilevskiy en tant qu’étoile aura été payante, avec 12 points.

De mon côté, avec 61 points, ce n’est pas une mauvaise semaine. Disons que les 7 x 2 points de Connor McDavid ont aidé.

Prédictions pour la semaine 15

Cette semaine, il y aura de l’action au pouce carré dans la LNH alors que seulement 11 des 32 formations de circuit Bettman joueront trois matchs ou moins.

Deux équipes joueront deux matchs : les Hurricanes et les Rangers

Neuf équipes joueront trois matchs : les Flames, les Oilers, les Kings, le Wild, les Canadiens, les Devils, les Blues, les Maple Leafs et les Canucks

Une équipe jouera cinq matchs (!!!) : les Flyers

Toutes les autres équipes joueront quatre duels.

Suggestions

Cette les Flyers disputent cinq parties. Ainsi, s’il y a une semaine pour sélectionner des joueurs de la formation orangée, c’est bien en ce moment. Les hommes de John Tortorella vont bien en ce moment, avec une séquence de trois victoires, et sept gains à leurs 10 derniers matchs.

Travis Konecny est particulièrement en forme avec neuf points à ses cinq derniers matchs. Prendre une chance avec Anthony DeAngelo pourrait également payer.

J’ai aussi misé sur Vince Dunn du Kraken, à la défense. Et Martin Jones devant le filet.

Voici mon équipe pour la semaine :

Attaquants : Connor McDavid (Oilers, 5 points, étoile), Nikita Kucherov (Lightning, 4 points), Sidney Crosby (Penguins, 3 points), Tage Thompson (Sabres, 3 points), Pierre-Luc Dubois (Jets, 2 points), Travis Konecny (Flyers, 2 points)

: Connor McDavid (Oilers, 5 points, étoile), Nikita Kucherov (Lightning, 4 points), Sidney Crosby (Penguins, 3 points), Tage Thompson (Sabres, 3 points), Pierre-Luc Dubois (Jets, 2 points), Travis Konecny (Flyers, 2 points) Défenseurs : Rasmus Dahlin (Sabres, 2 points, étoile), Josh Morrissey (Jets, 2 points), Anthony DeAngelo (Flyers,, 1 point), Vince Dunn (Kraken, 1 point)

: Rasmus Dahlin (Sabres, 2 points, étoile), Josh Morrissey (Jets, 2 points), Anthony DeAngelo (Flyers,, 1 point), Vince Dunn (Kraken, 1 point) Gardiens de but : Connor Hellebuyck (Jets, 3 points, étoile), Martin Jones (Kraken, 2 points)

Rappel des règlements

Chaque semaine, vous devrez sélectionner six attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but, pour un total de 12 joueurs. Ces joueurs ont une cote allant de 1 à 5 points et vous aurez un maximum de 30 points à dépenser pour construire votre formation.

De plus, vous devrez choisir un attaquant, un défenseur et un gardien de but qui seront les étoiles de votre équipe. Ces joueurs vont rapporteront le double des points. Le système de pointage est le suivant pour les attaquants et les défenseurs: 1 point par but, 1 point par aide. Pour les gardiens, c’est 2 points par victoire, 1 point pour une défaite en prolongation/tirs de barrage et 1 point supplémentaire pour un blanchissage. Les points seront calculés sur une base hebdomadaire allant du lundi au dimanche. Cette semaine, vous avez jusqu'à lundi, 13h00, pour effectuer vos sélections.