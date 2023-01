À TVA Sports 2: Lightning - Kraken

Le Kraken de Seattle tente de signer une neuvième victoire d'affilée, aujourd'hui, alors qu'il affronte le Lightning à Tampa Bay.

La rencontre est en cours à TVA Sports 2.

Le Kraken occupe présentement le deuxième rang du classement de la section Pacique avec sa fiche de 26-12-4 (56 points), deux points derrière les Golden Knights de Vegas (28-14-2).

Le Lightning (27-13-1) n'est pas non plus à plaindre avec trois gains consécutifs et sept victoires à ses 10 derniers matchs. Avec 55 points, la formation floridienne est bien installée au troisième rang dans la section Atlantique. Elle accuse quatre points de retard sur les Maple Leafs de Toronto (26-11-7), mais elle a disputé trois matchs de moins qu'eux.