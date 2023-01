Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 16 janvier qui en valent le détour.

Football : Cowboys de Dallas c. Buccaneers de Tampa Bay

Certains diront qu’il ne faut jamais parier contre Tom Brady, mais cette fois-ci, les Cowboys de Dallas ont connu une très bonne saison et ils ne voudront sûrement pas s’arrêter à ce point-ci. Dak Prescott a la chance de pouvoir compter sur une offensive bien divisée avec Tony Pollard qui a terminé la saison avec neuf touchés et 1000 verges par la course et le receveur Ceedee Lamb qui devrait être en forme également. De son côté, les statistiques offensives de Tom Brady ont encore été impressionnantes avec plus de 4660 verges par la passe, mais il affrontera une défensive qui est en mesure de réduire les gains aériens depuis le début de la saison.

Prédiction : Victoire des Cowboys de Dallas – 1,76

Hockey : Kraken de Seattle c. Lightning de Tampa Bay

Il n’y a aucune formation dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en feu comme celle-ci dans les dernières semaines. La troupe de Dave Hakstol est sur une séquence de huit victoires consécutives, dont sept gains sur la route. Elle revient donc devant ses partisans en pleine confiance de leur moyen. Difficile de croire qu’elle va subir une défaite contre les «Bolts». Au cours du voyage, le Kraken a été la première formation à remporter un match dans la forteresse des Bruins de Boston qui n’avaient pas perdu au TD Garden depuis le lancement de la saison. Pour la formation de l’État de Washington, c’est le collectif qui parle offensivement, alors qu’aucun joueur n’a plus d’un point par match. Andre Burakovsky mène l’équipe avec 36 points en 42 matchs.

Prédiction : Victoire du Kraken de Seattle – 2,10

Hockey : Devils du New Jersey c. Sharks de San Jose

Les Devils sont une autre formation qui connaît de bons moments dans les temps qui courent avec quatre victoires consécutives, dont une face aux Hurricanes de la Caroline et les Rangers de New York. Les hommes de Lindy Ruff sont parfaits dans les deux derniers matchs sur la route en Californie. Ils ne sont donc visiblement pas intimidés par la température et le beau temps. De leur côté, les Sharks n’ont que 13 victoires depuis le début de la saison. Ils ont une fiche de 3-7 dans les dix derniers matchs. Il sera extrêmement difficile pour la formation californienne de remporter ce match devant ses partisans.

Prédiction : Victoire des Devils du New Jersey - 1,60