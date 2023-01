Les Nets n'y peuvent rien contre le Thunder

Fort d’une performance de 22 points de Luguentz Dort, le Thunder d'Oklahoma City a vaincu les Nets de Brooklyn par la marque de 112 à 102, dimanche, au Barclays Center.

Le Montréalais a joué pendant 36 minutes et a conclu sa soirée avec cinq rebonds et deux passes décisives. Ses coéquipiers Josh Giddey et Shai Gilgeous-Alexander ont moussé le gain grâce à leurs performances convaincantes de 28 points chacun, donnant une troisième victoire consécutive aux leurs.

Le match a changé de mains à plusieurs reprises, mais la formation visiteuse a pris du rythme au milieu du quatrième quart en se donnant près de 10 points d’avance. Elle n’a plus jamais regardé en arrière.

De leur côté, les Nets ont eu plusieurs soucis, notamment avec des lancers de trois points ratés. Ils ont conclu la rencontre avec une efficacité de 29,3% à ce chapitre. Avec 23 points, Seth Curry a été le seul à franchir le plateau des 20 points, devant Nic Claxton, Kyrie Irving et Royce O’Neale, qui ont obtenu des récoltes respectives de 17,15 et 11 points.

Rappelons que l’équipe new-yorkaise a annoncé la semaine passée que le joueur étoile Kevin Durant allait s’absenter pour une période d’au moins deux semaines en raison d’une blessure au genou. En 39 matchs depuis le début de la saison, «KD» avait affiché une moyenne de 29,7 points par match.