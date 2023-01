Les Canadiennes remportent une septième médaille d’or

Le Canada n’a laissé aucune chance à leurs adversaires suédoises dimanche lors de la finale du Championnat du monde des moins de 18 ans disputé à Ostersund, en Suède. Les représentantes de l’unifolié se sont rapidement forgé une avance de quatre buts en début de première période, en route vers une victoire convaincante de 10-0.

« On a vraiment été surprise de la tournure des événements. On ne s’attendait pas à mener par autant de buts en début de match. On voulait vraiment aller chercher la victoire et ç’a paru dès le début du match. On voulait faire des jeux simples parce qu’au hockey, rien n’est joué avant la toute fin du match », a indiqué la Québécoise Éloïse Caron en entrevue téléphonique avec Sportcom après la victoire.

« C’est ma première médaille d’or au niveau international et je n’oublierai jamais ce moment-là », a-t-elle ajouté.

C’est Caitlin Kraemer qui a ouvert la marque en début de rencontre avec deux buts en moins de 25 secondes pour donner l’avance au Canada. La Québécoise Alexia Aubin en a ajouté quelques minutes plus tard avant que Maya Serdachny ne marque le quatrième but de l’unifolié en avantage numérique.

Kraemer a ajouté un troisième but avant la fin de la première période. En plus de chasser la gardienne Felicia Frank du match, ce but a permis à Kraemer de battre le record d’une certaine Marie-Philip Poulin pour le plus grand nombre de buts par une joueuse canadienne en un Championnat du monde chez les moins de 18 ans.

« Caitlin est une coéquipière exceptionnelle, c’est plaisant d’être sur la glace en sa compagnie et je ne suis pas surprise de la voir battre des records ici. Je suis aussi très contente de voir Alexia connaître du succès, nous avions une équipe incroyable », s’est réjouie Caron.

Les Canadiennes n’ont pas ralenti la cadence en deuxième période alors qu’Alexia Aubin a profité d’une échappée pour marquer son deuxième but de la rencontre. Abby Lunney et Mackenzie Alexander ont également fait mouche avant la fin de la période médiane pour porter la marque à 8-0.

Charlotte Pieckenhagen a marqué le neuvième but avant que Caitlin Kraemer ajoute un quatrième dans le match. Son 10e but du tournoi égale le total de la Slovaque Nela Lopusanova au sommet des buteuses de la compétition.

La gardienne canadienne Hannah Clark a bloqué les 21 tirs dirigés vers elle pour réussir le blanchissage. Arianne Leblanc agissait à titre de substitut pour cette rencontre.

Il s’agit de la septième médaille d’or pour le Canada au Championnat du monde des moins de 18 ans. La plus récente conquête de l’unifolié est survenue en juin 2022.

Les Canadiennes n’ont subi aucune défaite lors de l’édition 2023 du tournoi. Pour atteindre la finale, elles ont vaincu les Finlandaises en demi-finale par la marque de 3 à 2 dans un duel qui a nécessité la prolongation.

« La demi-finale nous a secouées, on ne voulait pas se retrouver dans une autre situation de prolongation en finale et je pense qu’au final, on a été motivées par le match de samedi contre la Finlande en route vers notre médaille d’or », a conclu Éloïse Caron.

Les États-Unis ont mis la main sur la médaille de bronze en venant à bout de la Finlande 5-0 plus tôt dimanche.