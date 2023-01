La surprenante saison des Giants se poursuit

Les Giants de New York ont atteint le deuxième tour des éliminatoires de la NFL en battant les Vikings du Minnesota 31 à 24, dimanche soir, au U.S. Bank Stadium.

Il s’agit d’une certaine surprise, considérant que la formation new-yorkaise a maintenu une fiche de 9-7-1 en saison régulière. Leurs adversaires du jour avaient quant à eux obtenu un dossier de 13-4 et fini premiers de la section Nord de la Nationale.

C’est également la première fois depuis 2011 que les Giants remportent un affrontement sans lendemain. Cette saison-là, ils avaient gagné le Super Bowl XLVI.

Pour revenir au plus récent affrontement du club de la Grosse Pomme, c’est le deuxième touché du match du porteur de ballon Saquon Barkey qui a fait la différence au pointage. Le joueur vedette a franchi la ligne des buts avec plus de sept minutes à faire au match et la défense des Giants a fait le reste du boulot. Elle a stoppé l’attaque du quart-arrière Kirk Cousins à deux reprises en fin de rencontre.

Le pivot des Giants Daniel Jones a aussi connu un bon match. Il a complété 24 des 35 passes qu’il a tentées pour 301 verges et deux majeurs. Ses cibles dans la zone payante ont été Isaiah Hodgins et Daniel Bellinger. Le premier de ses deux athlètes a d’ailleurs amassé 105 verges sur huit attrapés.

Au prochain tour, les Giants se mesureront aux Eagles de Philadelphie. En vertu d’un dossier de 14-3, la formation de la Pennsylvanie a pris le premier rang de la Nationale et a obtenu un congé pour la première étape des éliminatoires.