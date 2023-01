L’ancien joueur Gino Odjick est décédé d'une crise cardiaque à l’âge de 52 ans, dimanche.

Odkjick a rendu son dernier souffle à Vancouver, la ville où il demeurait depuis de nombreuses années. Il a d’ailleurs disputé la majorité de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Canucks. Il avait été un choix de cinquième tour de cette organisation au repêchage de 1990 et a œuvré pour cette équipe jusqu’en mars 1998. Il a ensuite porté les couleurs des Islanders de New York, des Flyers de Philadelphie et du CH.

L'homme originaire de Maniwaki a disputé 605 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH), récoltant au passage 137 points et 2567 minutes de pénalité.

Ses 49 derniers matchs dans la LNH ont été disputés avec le Canadien, et ce, sur deux saisons [2000-2001 et 2001-2002].

Marc Brassard, du journal Le Droit, a relevé l'annonce de la soeur de Gino Odjick, Dina, sur son compte Facebook personnel plus tôt aujourd'hui.

Bien peiné d'apprendre le décès subit de Gino Odjick, ancien des Canucks, du Canadien, du Titan de Laval et des Hawks de Hawkesbury, notamment. Confirmé par sa soeur Dina, il a eu une crise de coeur cet après-midi à 13 h, heure de Vancouver, où il habitait. Reposes en paix Gino. pic.twitter.com/a8ZEYT9JTI — Marc Brassard (@mbrassard) January 15, 2023

L'organisation des Canucks et des Canadiens ont réagi à la nouvelle.

