Un hommage spécial selon Trottier

Alors que les Islanders de New York profiterons du passage du Canadien au UBS Arena pour rendre hommage au regretté Mike Bossy, son ancien compagnon de trio Bryan Trottier s'est entretenu avec Renaud Lavoie lors de «L’avant-match des Canadiens».

« Chaque hommage nous permet de garder la mémoire de Mike en vie. On a fait notre deuil pendant longtemps. De pouvoir permettre à sa famille de vivre l'ambiance de la foule à New York et entendre les partisans explosés quand son nom sera annoncé, ce sera assez spécial» affirme celui qui a joué avec Bossy de 1977 à 1987.

«Quand nous avons gagnés toutes ces Coupes Stanley dans les années 1980, ça l'a amené une identité à Long Island et de voir tous les chandails retirés de cette époque, ça permet au fans de la garder en tête et c'est merveilleux pour nous d'être encore célébrés à ce jour» a-t-il ajouté.

Une reconnaissance au Québec

Bien qu'il n'ait jamais porté les couleurs du Tricolore, Trottier est encensé par les amateurs de hockey québécois chaque fois qu'il met les pieds dans la Belle Province. «À chaque fois que je vais au Québec, je me fais dire "Bryan, tu es l'un de nos joueurs préférés même si tu n'as pas joué pour le Canadien." Ça me fait chaud au coeur. Ça prouve qu'ils célèbrent l'histoire du hockey au-delà du Canadien et Mike était très respecté à Montréal.»

