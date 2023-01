Un autre record d’Ovechkin ; les Flyers battent les Capitals

Alex Ovechkin a poursuivi sa saison pour les livres d’histoires en égalant un autre record de tous les temps, soit celui pour le plus de saisons de 30 buts ou plus, samedi, dans une cause perdante de 3 à 1 des Capitals face aux Flyers de Philadelphie, à Washington.

Le Russe de 37 ans a été l’unique buteur des siens, marquant sans aides en fin de première période. Son 30e filet de la saison lui a permis de s’amener aux côtés d’un autre ancien des Capitals, Mike Gartner, avec une 17e campagne d’au moins 30 buts.

Ce n’est pas bien compliqué, Ovechkin a franchi ce plateau à toutes ses saisons sauf une. En 2020-2021, lors de la campagne écourtée par la pandémie de COVID-19, le numéro 8 avait tout de même secoué les cordages 24 fois en 45 parties.

Généreux avec Ovechkin, le gardien Carter Hart a ensuite tout bloqué, concluant avec 39 arrêts et le sentiment du devoir accompli.

Les buts des Flyers ont quant à eux été inscrits par Scott Laughton, James van Riemsdyk et Wade Allison.

Un match difficile pour les Sénateurs

Fort du match de trois points d’Alex Newhook et d’Artturi Lekhonen, l’Avalanche du Colorado a dominé largement les Sénateurs d’Ottawa dans une victoire de 7 à 0 au Ball Arena.

Les deux attaquants de la formation locale ont conclu avec deux buts et une mention d’aide chacun et ont fait passer une très mauvaise soirée aux défenseurs des «Sens».

Mikko Rantanen a inscrit un filet important avec son deuxième du match qui donnait quatre buts d’avance aux siens. Le numéro 96 a reçu une passe d’Alex Newhook et a décoché un tir sans avertissement qui a surpris le gardien Anton Forsberg, qui a terminé avec 26 arrêts sur 33 lancers.

Ce filet est survenu quelques minutes après le premier but du match de Lehkonen. L’ancien du Canadien de Montréal a démystifié le portier en exécutant un petit tourniquet, alors qu’il avait été oublié derrière la défensive.

En première période, Newhook et Rantanen ont touché le fond du filet pour la première fois de la rencontre en l’espace d’un peu plus de deux minutes. Brad Hunt a été le seul autre marqueur pour la formation de Denver.

Bien que l’offensive ait fonctionné à plein régime, le portier Pavel Francouz a eu son mot à dire dans ce gain avec un blanchissage de 22 arrêts.

Une pluie de chapeaux discrète à Detroit

Patrik Laine s’est offert en spectacle avec un tour du chapeau et a permis aux Blue Jackets de Columbus de s’en tirer avec un gain de 4 à 3 face aux Red Wings de Detroit au Little Caesars Arena.

Le Finlandais a mis fin à une disette de 10 matchs sans toucher la cible de belle manière en ouvrant le pointage au milieu de la première période. Le dernier but du numéro 29 datait du 19 décembre dernier, contre les Bruins de Boston.

Menant 4 à 0 au début du troisième tiers, les Wings ont tenté une remontée en s’inscrivant au tableau d'affichage à trois reprises. Lucas Raymond a été le dernier à déjouer le gardien Elvis Merzlikins après les buts de Jake Walman et Olli Maatta.

Laine a complété son triplé en décochant un tir sur réception en mouvement et a offert une avance de quatre buts à sa formation au second tiers.

Vladislav Gavrikov a complété la marque pour l’équipe victorieuse.