Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 15 janvier qui en valent le détour.

Football : Bills de Buffalo c. Dolphins de Miami

Avec les blessures de leurs deux premiers quarts-arrière, les Dolphins n’ont pas le choix d’utiliser la recrue Skylar Thompson, qui ne devrait pas chausser ces souliers en théorie. L’échantillon est mince, mais suffisant pour comprendre que le ballon n’avancera pas beaucoup à Buffalo dimanche. Dans ses deux départs en fin de saison, Thompson a amassé seulement 152 et 104 verges par la passe. L’offensive des «Fins» a été au neutre avec lui, avec 27 points en deux matchs, dont un seul touché par la voie aérienne. Il est donc difficile de croire que le pivot des Dolphins pourrait faire mieux contre la défensive des Bills.

Prédiction : Moins de 185 verges par la passe de Skylar Thompson – 1,80

Football : Vikings du Minnesota c. Giants de New York

Les Vikings ont connu une saison au-delà des attentes avec une fiche de 13-4. Après une lourde défaite de 40 à 3 face aux Cowboys de Dallas en milieu de saison, ils ont réagi avec une séquence de six victoires les mettant en bonne posture pour les séries. Cela dit, le match de dimanche ne sera pas une promenade dans le parc pour les Vikings. Ils affronteront une formation qui est identifiée comme celle qui pourrait peut-être jouer les trouble-fêtes. Daniel Jones a joué du football inspiré cette saison avec 15 passes de touché et plus de 3200 verges par la voie aérienne, mais ceci ne devrait pas être suffisant pour venir à bout de l’offensive des favoris locaux, pilotée par Kirk Cousins. Celui-ci compte sur des forces comme Dalvin Cook, Justin Jefferson, Adam Thielen et K.J. Osborn.

Prédiction : Victoire des Vikings du Minnesota – 1,60

Football : Bengals de Cincinnati c. Ravens de Baltimore

Avec l’absence de Lamar Jackson, le quart-arrière numéro 1 des Ravens, la victoire des Bengals devient un peu plus prévisible, donc la cote l’est tout autant. C’est pour cela qu’il pourrait être bien de se tourner vers les passes de touché de Joe Burrow. Celui-ci a réussi à atteindre les deux touchés par la voie aérienne à 11 reprises. Il est intéressant de voir, en regardant les statistiques, que les Ravens ont accordé 20 touchés aériens contre seulement 11 par le jeu au sol. Il pourrait donc être payant de passer par les airs pour le pivot de la formation de l’Ohio.

Prédiction : Plus de 1,5 passe de touché pour Joe Burrow –1,48