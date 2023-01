Les 49ers avancent au tour suivant

Le quart-arrière recrue Brock Purdy n’a pas été intimidé par son premier match éliminatoire et a transporté les 49ers de San Francisco vers un gain de 41 à 23 face aux Seahawks de Seattle, au Levi’s Stadium.

Le pivot de 23 ans a su garder son calme et a conclu la rencontre avec trois passes de touché et 18 remises complétées en parcourant 332 verges par la voie des airs. Il devient ainsi le premier pivot de première année à remporter une ronde éliminatoire depuis Russell Wilson en 2012.

Le receveur Deebo Samuel a mis le match hors de portée pour les visiteurs avec une réception et une longue course de 66 verges jusque dans la zone des buts, donnant les devants 38 à 17 aux siens avec une dizaine de minutes à faire. Robbie Gould a complété le pointage avec un placement de 31 verges.

La formation locale a su faire mal aux adversaires au bon moment, au milieu du quatrième quart. Purdy a mis la touche finale en passant le ballon à Elijah Mitchell, qui a complété le jeu dans la zone des buts et donnant une avance de 14 points à son équipe. Ce majeur n’aurait pas été possible sans deux jeux importants : une échappée de Geno Smith alors que les Seahawks étaient en posture d’ajouter des points qui a été récupéré par Nick Bosa, et une longue passe de Purdy sur 33 verges vers Jauan Jennings dans la zone payante.

Des Seahawks combatifs

Le face-à-face entre les deux formations a été plus serré que prévu, alors que la troupe de Pete Carroll a réussi à mener la rencontre 17 à 16 avant d’entrer au vestiaire pour la mi-temps. Les Seahawks ont profité d’une pénalité pour avancer suffisamment dans les dernières secondes du dernier quart. Ils ont réussi le placement, qui répondait à un autre botté pour des points des 49ers quelques minutes auparavant.

Sous les cris des partisans, les «Niners» ont mis les premiers points au tableau avec un placement et un touché dès le premier quart.

La réplique de la formation de l’État de Washington ne s’était pas fait attendre avec deux touchés coup sur coup avec une course de Kenneth Walker et une réception par la voie des airs de DK Metcalf, qui a connu un fort match avec 136 verges. Ce dernier a ajouté un majeur, alors qu’il restait moins de deux minutes à faire.