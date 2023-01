Le PSG retrouve son explosif duo Mbappé-Messi

Kylian Mbappé et Lionel Messi vont se retrouver sur le même terrain en compétition pour la première fois depuis la finale de la Coupe du monde, lors de l'affiche de la 19e journée de Ligue 1, dimanche, entre Rennes et le PSG.

Comme on se retrouve... Après une reprise décalée, les deux stars reviennent, cette fois dans le même camp.

Presque un mois après leur duel de titans à Lusail, avec un triplé du Français et un doublé de l'Argentin, qui a remporté le trophée (3-3, 4 t.a.b. à 2), ils devraient reformer la «MNM» Messi, Neymar, Mbappé.

Si «Kyky de Bondy» avait déjà repris immédiatement après son échec en finale mondiale, qu'il n'est pas près de «digérer», de son propre aveu, «Leo de Rosario» a longuement fêté son titre de champion du monde, enfin conquis à sa cinquième tentative.

Mbappé avait posé ses vacances plus tard, en décalé avec Messi, après, sitôt revenu, avoir offert la victoire au PSG contre Strasbourg (2-1). Il a ensuite coupé dix jours, comme son ami Achraf Hakimi, quatrième de la Coupe du monde avec le Maroc. Les deux sont notamment allés aux États-Unis où ils ont assisté à un match de NBA.

Un club dispersé

La «Pulga» a retrouvé le maillot parisien mercredi dernier contre Angers (2-0) et offert la victoire à ses couleurs d'une passe de classe et d'un but.

Mbappé «est prêt à jouer, il a bien récupéré, comme Achraf (Hakimi, la latéral marocain), ils sont disponibles», assure Christophe Galtier.

L'entraîneur n'a «pas échangé» avec le N.7 parisien récemment pour savoir où en était sa digestion. «Mais il ne me semble pas marqué par la déception, il est bien, dispo, souriant, il s'entraîne normalement comme un grand professionnel», a-t-il ajouté.

Les retrouvailles de la MNM «se sont très bien passées, Kylian a été très bien accueilli, mais il n'y avait aucun doute, il a été très bien accueilli notamment par Ney et par Leo», assure encore Galtier.

Mais il reste du travail pour que ces talents retrouvent aussi leur complicité. «Cela fait deux mois, depuis le 13 novembre contre Auxerre (5-0), que notre effectif est dispersé, regrette le coach. Aujourd'hui, on commence à retrouver des séances collectives, même malheureusement pas avec l'intégralité de l'effectif (Presnel Kimpembe et Marco Verratti sont encore en convalescence, NDLR)».

«Automatismes un peu oubliés»

«Les automatismes de la sélection ont fait que nos automatismes étaient un peu oubliés, constate Galtier. Il faut retrouver le plaisir de jouer en étant connectés, qu'il y ait plus de liant que ce qu'on a vu depuis la reprise après la Coupe du monde.»

Quinze jours après la première défaite de la saison à Lens (3-1), toutes compétitions confondues, Paris a repris sa marche en avant et peut virer à 50 points à mi-parcours s'il gagne au Roazhon Park.

«On doit retrouver plus d'intensité et de réaction à la perte de balle, j'en ai parlé avec certains joueurs, il nous faut surtout beaucoup plus de justesse technique, demande Galtier. Sur les derniers matchs joués c'était vraiment insuffisant par rapport au niveau où on veut jouer.»

Cette fois, l'opposition est plus relevée que le dernier du championnat. Le Stade Rennais a battu deux fois le PSG lors de ses trois dernières visites route de Lorient en L1.

Mais les Bretons, quatrièmes du championnat, ont un peu baissé de pied depuis la reprise post-Coupe du monde. Après une série de 17 matches sans défaites, ils viennent de perdre deux fois sur trois.

Le dernier échec, à la dernière seconde à Clermont (2-1), a douché les ambitions de podium de l'équipe de Bruno Genesio, désormais distancée par l'Olympique de Marseille.

Privés de Martin Terrier jusqu'à la fin de la saison, mais aussi de Benjamin Bourigeaud et Warmed Omari exclus en Auvergne, les Rennais rêvent d'un exploit contre le PSG et ses champions du monde 2022 et 2018 pour se relancer. Et se verraient bien contrarier les retrouvailles entre Messi et Mbappé.