La NFL à Montréal?

Le Stade olympique s’est doté d’un nouveau terrain synthétique certifié «FIFA Quality Pro», qui pourrait l’aider à attirer de nouveaux événements d’envergure, dont potentiellement un match de la NFL.

C’est également sur ce terrain que le CF Montréal a entamé son camp d’entraînement au cours des derniers jours.

«C’est le seul terrain “FIFA Quality Pro” au Québec et l’un des cinq au Canada, a indiqué samedi le porte-parole du Stade olympique, Cédric Essiminy. On est le plus grand stade au pays à [s’en] doter.»

L’installation de cette nouvelle surface a coûté près de 700 000 $, mais les gestionnaires estiment que les changements en valent la peine, car ils pourraient permettre la tenue de nouveaux événements au Stade olympique.

«On est en démarchage avec la NFL pour obtenir un des matchs internationaux», a partagé le vice-président exploitation et développement commercial du Parc olympique, Alain Larochelle.

Le terrain a été soumis à plusieurs tests de qualité pour atteindre les critères les plus sévères de la FIFA, ce qui assure aux joueurs un environnement de jeu sécuritaire.

Selon la thérapeute sportive Julie Bertrand, il est primordial d’offrir aux athlètes de haut niveau une surface de jeu confortable et sécuritaire pour éviter les blessures.

«Ça peut faire une grosse différence pour un athlète, surtout s’il dépend de son corps pour sa carrière», a-t-elle expliqué.

L’inauguration de ce nouveau terrain se fera le 18 mars, lorsque le CF Montréal accueillera l’Union de Philadelphie pour son premier match à domicile de la saison.