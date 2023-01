Le promoteur Yvon Michel était l’invité de la semaine de notre balado de boxe «Le dernier round» avec Mathieu Casavant et Russ Anber.

Il y a notamment été question de l'évolution de la boxe au Québec à travers les années, des enjeux présents et de l'avenir de GYM. Voyez cet épisode dans la vidéo ci-dessus ou écoutez-le ici:

Même s’il n’est pas en mode expansion, Yvon Michel reste aux aguets. Il ne dira jamais non à un jeune boxeur prometteur.

«C’est certain qu’on est toujours à la recherche du prochain phénomène. On regarde chez les amateurs et dans d’autres sports comme le kickboxing.»

Ce n’est cependant pas sa priorité.

«On aime mieux se concentrer sur ceux qu’on a déjà et les amener le plus loin possible. On n’a jamais eu beaucoup de boxeurs sous contrat. On se tient toujours entre huit et 12 boxeurs parce qu’on n’a pas les ressources requises pour développer plus de boxeurs en même temps. Il faut bâtir avec des boxeurs d’ici. C’est ce qu’on a fait dans le passé.»